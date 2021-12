Nicola Savino positivo al Covid: “Con Jovanotti all’Omicron bar, sto bene e non ho sintomi” Nicola Savino positivo al Covid dichiara di stare bene e di non avere sintomi, a differenza di Jovanotti che, invece, ha dichiarato di avere febbre e mal di gola.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia della positività al Covid-19, annunciata dall'amico Jovanotti, Nicola Savino ha pubblicato un post su Instagram per rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute. Lo speaker radiofonico e conduttore tv ha cercato di alleggerire il peso di questa notizia, ennesima dimostrazione del fatto che la variante Omicron è ormai preponderante anche in Italia e che, quindi, è necessario stare ancora più attenti.

Le condizioni di salute di Nicola Savino

Poche parole con le quali il conduttore tv su Instagram tranquillizza chi in queste ore si è più volte sincerato tramite social delle sue condizioni, ragion per cui ha scritto: "Io e @lorenzojova all'Omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!". La notizia era già stata diffusa da Jovanotti, il quale non ha esitato a denunciare l'inefficacia dei tamponi rapidi che sempre più frequentemente non rilevano la positività al Covid e che, quindi, non sono affidabili quanto un molecolare. A differenza dello speaker radiofonico, però, il cantante ha dichiarato di avere sintomi, con febbre, mal di gola e dolori influenzali e ha raccontato di aver scoperto la sua positività solo dopo essersi sottoposto a due tamponi.

Nicola Savino torna in tv

Un Natale in quarantena, quindi, quello di Savino che fino al 22 dicembre è stato al timone de Le Iene, dove è stato affiancato nell'ultima puntata da Iva Zanicchi, pronta a sostituire Ornella Vanoni che avrebbe dovuto presenziare nel programma. Dal 4 gennaio, invece, il conduttore condurrà un nuovo programma, ovvero Back To School, con il quale verranno messi alla prova dei vip chiamati a ritornare tra i banchi di scuola. Dopo una serie di tentennamenti in merito alla fattibilità dello show, rimandato in più occasioni, alla fine si è arrivati al benestare di Italia 1, dove arriverà in prima serata.