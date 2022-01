Back to School, i concorrenti della prima puntata e come funziona il programma di Nicola Savino Questa sera su Italia 1 parte “Back to school” il nuovo programma condotto da Nicola Savino, in cui alcuni vip metteranno alla prova le loro conoscenze di scuola elementare, sostenendo anche un esame a fine puntata.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da questa sera, martedì 4 gennaio, in prima serata su Italia 1 come già anticipato lo scorso dicembre, parte "Back to school", il nuovo programma di Nicola Savino in cui personaggi noti divisi tra sportivi, attori, cantanti e personaggi tv, come Eleonora Giorgi, Lory Del Santo, Enzo Miccio, Giulia Salemi si metteranno alla prova rispolverando le loro conoscenze della scuola elementare. In tutto saranno 25 i protagonisti, distribuiti in più puntate in gruppi di sei, che dovranno rapportarsi con i "maestrini", che avranno il compito di istruirli per arrivare all'esame finale, giudicato da una Commissione. Il tutto è ambientato in un collegio di Monza.

Chi sono i concorrenti della prima puntata

Ogni puntata vede sei concorrenti mettersi alla prova, in tutto sono ben 25 gli "alunni" di Back To School. Nel primo appuntamento di martedì 4 gennaio, saranno protagonisti: Clementino, Ignazio Moser, Giulia Salemi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, e infine Eleonora Giorgi.

I maestrini e la commissione d'esame

Elemento caratterizzante dello show è la presenza dei cosiddetti "maestrini". Si tratta di 12 bambini, dai 7 agli 11 anni, che avranno il compito di guidare e seguire nello studio i 25 ripetenti. Le lezioni saranno organizzate dai bambini su tutto il programma delle elementari, poi, nel dettaglio su due argomenti che saranno oggetto d'esame. La prova finale verrà invece valutata da una Commissione d'esame, composta da cinque maestri elementari che, alla fine di ogni puntata, sottopongono i ripetenti all'esame. A seconda dell'esito, poi, gli alunni potranno essere "promossi" o "rimandati" alla puntata successiva.

La Commission d’esame

Come funziona il programma e quante puntate sono

L'obiettivo di "Back to school" è quello di far sostenere ai 25 concorrenti un esame di quinta elementare, rispondendo alle domande sui principali argomenti appresi nel corso dei cinque anni di scuola. Per ogni puntata saranno sei i protagonisti che si metteranno in gioco diviso in due momenti diversi: il primo nel campus, dove potranno sostenere le lezioni, la seconda parte dello show, invece, si svolge in aula. A preparare i concorrenti ci penseranno i maestrini, che porteranno i partecipanti a sostenere l'esame finale, che corrisponde in tutto e per tutto ad un esame di quinta elementare, in seguito al quale i vip potranno essere "promossi" oppure "rimandati", proprio come a scuola, secondo le valutazioni di una speciale Commissione. Ad assistere alle performance dei protagonisti ci saranno anche amici e parenti.