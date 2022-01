Back to school anticipazioni: chi sono i ripetenti della terza puntata La terza puntata di Back to school con Nicola Savino va in onda martedì 18 gennaio alle 21:25 su Italia 1. Nuovi Ripetenti si preparano a sostenere l’esame di quinta elementare. Con loro, siederanno tra i banchi Flavia Vento e Scintilla, rimandati nella puntata precedente.

A cura di Giulia Turco

Back to school torna in prima serata su Italia 1. La terza puntata del nuovo programma condotto da Nicola Savino va on onda martedì 18 gennaio a partire dalle 21:25. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, nuovi Ripetenti sono pronti a sottoporsi alle domande della Commissione che li interrogherà in studio per verificare la loro preparazione. Riusciranno a superare tutti il temuto esame di quinta elementare?

Chi sono i Ripetenti della terza puntata di Back to school

Per il terzo appuntamento di Back to school, sono pronti ad affrontare le lezioni al Campus e l’esame in studio alcuni nuovi ripetenti. Si siederanno tra i banchi: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Inoltre, torneranno davanti alla Commissione anche Flavia Vento e il comico Scintilla, che non hanno passato l’esame nella precedente puntata. Ce la faranno questa volta? A seguirli dal Campus, come sempre, i loro attenti Maestrini, 12 bambini che hanno organizzato per filo e per segno le lezioni basandosi sui programmi di quinta elementare.

Come funziona il programma e quante puntate sono

Back to school è sbarcato quest’anno nel palinsesto di Italia 1. Con un inizio in salita, il programma ha subito riversi rinvii ed è partito ufficialmente lo scorso 4 gennaio. Condotto da Nicola Savino, prevede un totale di 5 puntate e 25 concorrenti ufficiali provenienti dal mondo dello spettacolo. Ogni puntata ha una struttura fissa. Sono previsti due momenti diversi per i protagonisti, che vengono prima accolti nel Campus dove seguono le lezioni dei Maestrini, poi in studio per sostenere l’esame davanti alla Commissione. Ad ogni Ripetente è affidato uno o più bambini tra i 7 e i 12 anni, con il quale nel corso delle lezioni si instaura un rapporto di apprendimento e di affetto reciproco.