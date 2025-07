Temptation Island 2025, anticipazioni terza puntata del 17 luglio: lacrime, tavoli ribaltati e la richiesta di un falò a tre

Cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 17 luglio alle ore 21:30 su Canale5. Fiumi di lacrime e scenate di rabbia. Tornano Alessio e Sonia M.

Giovedì 17 luglio andrà in onda su Canale5 la terza puntata di Temptation Island 2025. Tanti i colpi di scena che interesseranno le sette coppie del reality condotto da Filippo Bisciglia: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M, Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B, Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Tra sfuriate, lacrime e richieste di falò di confronto, vediamo le anticipazioni della puntata di Temptation Island 2025 in onda il 17 luglio.

Anticipazioni Temptation Island 2025, cosa succederà nella terza puntata

"Forti turbolenze metteranno alla prova il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie": ha anticipato Filippo Bisciglia. Poi, le immagini che anticipano cosa vedremo nella prossima puntata. Lucia, fidanzata di Rosario, si scioglie in lacrime. Poi, sarà immortalata mentre coccola uno dei single. Questa scena colpirà Rosario che a Filippo Bisciglia confiderà con la voce rotta dal pianto: "Ho un peso dentro molto forte". Anche Maria Concetta, fidanzata di Angelo, piangerà assistendo al comportamento del suo compagno. Denise prosegue la sua conoscenza con il single Flavio Ubirti, dopo essere sembrati già molto vicini nel corso della seconda puntata. Marco, fidanzato di lei, sarà furioso: "Facciamolo io, lei e lui il falò. Si può fare? Facciamolo così". Poi, sconvolto e rabbioso, solleverà un tavolo e lo ribalterà. Furioso anche il fidanzato di Valentina. Antonio, infatti, urlerà: "Capito? Ero io il problema! Ero io il problema", prima di lasciarsi cadere sulla spiaggia.

Tornano Alessio e Sonia

Sembrava una coppia destinata a concludere il suo percorso già nella prima puntata. Sonia M. aveva chiesto il falò di confronto, Alessio non si era presentato ed era stato invitato a lasciare il programma mentre la sua compagna restava nel villaggio. Nella seconda puntata, Alessio ha chiesto di rivedere Sonia. Stavolta è stata lei a non presentarsi al falò e lui è stato invitato a raggiungere di nuovo l'albergo. Non ha più diritto a restare nel villaggio. Anche nella terza puntata si parlerà di loro. Sibillino Filippo Bisciglia: "Quale altro colpo di scena attende ancora la coppia di Sonia e Alessio?".