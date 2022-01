Back to school: chi sono i ripetenti della quarta puntata, perché in onda anche di mercoledì La quarta puntata di Back to school con Nicola Savino va in onda martedì 25 gennaio alle 21:25 su Italia 1. Nuovi Ripetenti si preparano a sostenere l’esame di quinta elementare. Mercoledì 26 gennaio l’ultima puntata.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda martedì 25 gennaio la quarta puntata di Back To School, il format di Italia 1 condotto da Nicola Savino che ha entusiasmato il pubblico per l'esperienza di immedesimazione nel vedere alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tornarsi a confrontare con gli esami di quinta elementare.

Chi sono i ripetenti della quarta puntata di Back to School

Dopo aver visto i protagonisti delle prime tre puntate misurarsi con gli esami di una volta, altri quattro volti noti del mondo dello spettacolo si prepareranno con l'aiuto e il sostegno dei bambini per la preparazione dell'esame. I ripetenti della quarta puntata saranno Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta i protagonisti della quarta puntata di Back To Schol.

Back To School in onda anche mercoledì 26 gennaio

Quello del 25 gennaio non sarà l'unico appuntamento con Back to School. Il programma infatti chiuderà questa prima stagione con un doppio appuntamento settimanale, in onda martedì e mercoledì 26 gennaio con l'ultima puntata. Le ragioni di questo doppio appuntamento sono facili da immaginare, visto che la prossima settimana ci sarà l'appuntamento con il Festival di Sanremo e una chiusura a 15 giorni di distanza dalla quarta puntata sarebbe stata penalizzante.

Leggi anche Back to School, i concorrenti della prima puntata e come funziona il programma di Nicola Savino

Come funziona il programma e quante puntate sono

Back to school è sbarcato quest’anno nel palinsesto di Italia 1. Con un inizio in salita, il programma ha subito riversi rinvii ed è partito ufficialmente lo scorso 4 gennaio. Condotto da Nicola Savino, prevede un totale di 5 puntate e 25 concorrenti ufficiali provenienti dal mondo dello spettacolo. Ogni puntata ha una struttura fissa. Sono previsti due momenti diversi per i protagonisti, che vengono prima accolti nel Campus dove seguono le lezioni dei Maestrini, poi in studio per sostenere l’esame davanti alla Commissione. Ad ogni Ripetente è affidato uno o più bambini tra i 7 e i 12 anni, con il quale nel corso delle lezioni si instaura un rapporto di apprendimento e di affetto reciproco.