Alberto Angela conquista il pubblico in tv, buona la prima per Back to School di Nicola Savino Alberto Angela è ormai una garanzia per gli ascolti di Rai1, e nella serata di martedì 4 gennaio si conferma come uno dei volti tv più amati dal pubblico. Un’ottima partenza anche per Back to School con Nicola Savino, la cui prima puntata è andata in onda su Italia1.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata di martedì 4 gennaio 2022 tra nuove e vecchie proposte televisive ha soddisfatto il pubblico italiano che si è destreggiato tra i vari programmi proposti dalle varie reti. Ed ecco quindi che, ancora una volta, gli spettatori hanno dimostrato di apprezzare trasmissioni di impronta culturale, come Meraviglie di Alberto Angela, ormai diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo, in grado di appassionare con i suoi viaggi tra storia, arte e natura nella nostra penisola. Ottima partenza per Back to School, il nuovo programma condotto da Nicola Savino su Italia1, che ha sfiorato i due milioni di telespettatori, raggiungendo risultato più che soddisfacente per la rete. Dopo un esordio entusiasmante, invece, cala l'impatto della fiction Sissi, su Canale 5, che però sfiora comunque i tre milioni di utenti, appassionati dalla storia dell'iconica principessa.

Ascolti tv martedì 4 gennaio 2022

Nella serata di ieri, martedì 4 gennaio 2022, su Rai1 il secondo appuntamento con Meraviglie – La Penisola dei Tesori è stato visto da 3.604.000 spettatori arrivando al 17% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Sissi ha interessato 2.994.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano è stata la scelta di 1.713.000 spettatori raggiungendo il 7.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.40 alle 0.11 – l'esordio di Back To School ha catturato l'attenzione di 1.912.000 spettatori con il 9.8% . Su Rai3 Un’Avventura ha registrato 835.000 spettatori segnando uno share del 3.7%. Su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo è stato scelto da 1.245.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Donnie Brasco ha segnato 411.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.1%. Su Tv8 Natale alle Highlands ha radunato davanti allo schermo 389.000 spettatori con l’1.7% di share.