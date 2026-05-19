Ascolti Tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni

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L'approfondimento culturale contro la fiction popolare, l'adventure game e la comicità, l'approfondimento politico. La prima serata Tv di lunedì 18 maggio ha messo a confronto la programmazione delle principali reti generaliste. A seguire gli ascolti dei principali programmi in onda in prima serata.

I dati Auditel della prima serata

La proposta di prima serata di lunedì 18 maggio andava da una nuova puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta su Rai1, con una puntata interamente dedicata al personaggio di Lucrezia Borgia he ha raccolto 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Rai2 è andata in onda la seconda puntata stagionale di The Unknown con 713.000 spettatori pari al 4.7%, mentre su Rai3 è andato in onda l'appuntamento con The Newsroom di Monica Maggioni che ha raccolto 380.000 spettatori (2.7% di share).

Rete 4 ha proposto Quarta Repubblica con 948.000 spettatori (8% di share), l'approfondimento politico condotto da Nicola Porro, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de I Cesaroni, ancora una volta sperimentati nella formula breve da una sola puntata con 2.164.000 spettatori con uno share del 13% dalle 22 alle 23:04. Su Italia 1 è andato in onda il film Attacco al potere 3- Angels has fallen con 1.383.000 spettatori con l’8.6%, mentre su La7 è andato in onda un nuovo appuntamento con La Torre di Babele, 940.000 spettatori e il 5.2%. Tv8 a proposto in prima serata l'ultima puntata stagionale del Gialappa Show seguita da 662.000 spettatori (4.9%).

La sfida dell'access tra De Martino a Scotti

Come sempre nella fascia dell'access prime time c'è stato il confronto a distanza tra Stefano De Martino e Gerry Scotti con Affari Tuoi a 4.846.000 spettatori (23.8%) e La Ruota della Fortuna con 4.948.000 spettatori pari al 24.4%.