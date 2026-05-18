Ascolti tv 17 maggio: vince la finale di Amici 25 (25.9%), Lapponia I Love Iù si ferma al 13.9%

Gli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio. La finale di Amici 25 su Canale 5 ha vinto con 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9%, mentre i primi episodi della serie Lapponia I Love Iù su Rai1 hanno totalizzato 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share. Tutti i dati Auditel.

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Nella serata di domenica 17 maggio, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico programmi di approfondimento, fiction, film e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova serie Lapponia I Love Iù, con protagonista Erasmo Genzini nei panni di Carmine, mentre Canale 5 ha lasciato spazio alla finale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi. Nell'access prime time, come sempre, continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

Chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love Iù

Nella serata di domenica 17 maggio, su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici 2025-2026, che si è conclusa con la vittoria di Lorenzo. Il cantante ha battuto durante la finalissima il ballerino Alessio, arrivato al secondo posto generale e al primo nel circuito di ballo. La puntata è stata vista da 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9%. Su Rai1 invece spazio alla serie tv Lapponia I Love Iù con protagonista Erasmo Genzini, Carmine, che scappa da Napoli verso la Lapponia dopo un colpo finito male, tra renne, ghiacci e un nuovo amore. I primi episodi sono stati visti da 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Sabato 16 maggio, lo show condotto da Gerry Scotti si era scontrato direttamente con la finale dell'Eurovision Song Contest e aveva registrato4.290.000 spettatori con il 24% di share, mentre il programma condotto da Stefano De Martino non era andato in onda. Domenica 17 maggio Affari Tuoi è arrivato a 4.445.000 spettatori con uno share del 23.5%, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.361.000 spettatori pari al 23.2%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Rookie ha intrattenuto 574.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Italia1 Geostorm ha incollato davanti al video 677.000 spettatori con il 4% di share. Su Rai3 Report ha segnato 1.417.000 spettatori pari al 7.9%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 603.000 spettatori (4.7%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News ha raggiunto 301.000 spettatori e l’1.7%.