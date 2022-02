Belen Rodriguez: “Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia” Belen parte con la prima puntata de Le Iene al fianco di Teo Mammucari. La showgirl argentina ha recitato un monologo, una sorta di “giuramento” al suo pubblico e la promessa di fare del suo meglio in questa nuova esperienza.

A cura di Giulia Turco

Buona la prima per Belen Rodriguez che è partita ufficialmente con la nuova edizione de Le Iene su Italia 1. La prima puntata della nuova versione del programma di Davide Parenti è andata in onda mercoledì 9 febbraio. Una coppia esplosiva in conduzione, con Teo Mammucari veterano dello show e Belen che ha indossato per la prima forma la divisa da Iena. Uno studio rinnovato con una doppia postazione e il supporto di Max Angioni che interviene tra un servizio e l'altro con i suoi esilaranti scambi di battute. Riflettori puntati sulla showgirl argentina, che ha recitato un monologo di iniziazione al programma, raccontando al pubblico che diventare una Iena è da sempre il suo sogno.

Il monologo di Belen a Le Iene

La neo conduttrice accompagnerà il pubblico nel corso dell'edizione appena iniziata. A differenza delle donne che si sono alternate al fianco di Nicola Savino negli scorsi mesi, per Belen non si tratterà di una sola puntata, ma di un appuntamento ricorrente. Anche per lei il programma di Davide Parenti ha previsto un momento monologo, che Belen ha voluto riempire con un "giuramento" al suo pubblico, una dimostrazione di affetto verso lo show di Italia 1 e la promessa di fare del suo meglio in questa nuova esperienza. Ecco il suo monologo integrale.

Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio foglio con un bacio. Santiago mi fa sempre delle piccole scenate ogni volta che devo lasciarlo e quella sera mi ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’. ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’. A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’. ‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. Questa trasmissione prova a cambiare le cose. Ti fa riflettere, inca**are, ma anche divertire. È qualcosa che va oltre lo spettacolo, è una grande famiglia, la mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con tutto il mio impegno, il divertimento, la leggerezza, la gioia che non mancano mai nella mia vita. Per questo, prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace. Partiamo e godiamoci insieme questa meravigliosa avventura.

Perché si fa chiamare Maria Belen

“Presentano le Iene Teo Mammucari e Maria Belen”. Inizia così la prima puntata dello show di Italia 1, con il debutto della showgirl argentina che in studio si fa chiamare con il suo nome di battesimo per intero. In un’intervista a Il Corriere, ha spiegato che è stato l’autore del programma Davide Parenti a proporle di essere chiamata così: “Quando ho incontrato Davide mi ha detto: ‘Non ho bisogno di Belen, ma di Maria. Vorrei che tu parlassi come fossi con un’amica”. Insomma più persona, meno personaggio.