Teo Mammucari ha chiamato “put**na” Belen? Un video spiega cosa è davvero successo Nella scorsa puntata de Le Iene sembrava che Teo Mammucari si fosse rivolto in malo modo a Belen Rodriguez, alzando così un polverone sulla faccenda. La redazione dello show ha pubblicato un video in cui si assiste a ciò che è realmente accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, non sono mancati commenti circa la conduzione di Belen Rodriguez, nuovo volto della trasmissione di Davide Parenti insieme a Teo Mammucari. In quell'occasione, durante una sorta di intervista che il conduttore ha rivolto alla showgirl, sembrava che il mattatore romano l'avesse chiamata in modo tutt'altro che gradevole, lasciando cadere l'accaduto con lo scorrere dei servizi in onda. Nonostante il subbuglio sui social, però, la questione è stata prontamente chiarita dalla redazione dello show di Italia1 che ha condiviso lo spezzone incriminato, in modo da poter ascoltare con attenzione ogni parola pronunciata da entrambi, video condiviso anche dalla diretta interessata.

La frase incriminata

Ad un primo ascolto, forse anche disattento, in quella che doveva essere un'intervista conoscitiva e anche simpatica per Belen Rodriguez in merito alla sua vita sentimentale, sembra proprio che Teo Mammucari rivolga una determinata parola alla sua collega di palcoscenico. La modella argentina, intenta a commentare le sue liaison, ridendo ha dichiarato: "No ragazzi, però così sembro una…" lasciando cadere il continuo della frase, a cui però si è aggrappato il comico romano che ha detto: "Non è che sembri" e qui, qualcuno avrebbe sentito il conduttore dire "sei una pu***a".

Il video di chiarimento

Insomma, un insulto in piena regola e in prima serata che, infatti, sarebbe stato inaccettabile. Per fare chiarezza, quindi, dopo un polverone alzatosi in questi giorni attorno alla vicenda, la redazione de Le Iene ha riproposto quello spezzone di puntata, analizzandolo nel dettaglio e rallentando quella parte di video in cui c'è questo botta e risposta tra i due conduttori. Mammucari, infatti, ha semplicemente detto: "Non sembri, stai raccontando" frase che è stata per l'appunto scambiata per qualcos'altro. Per mettere un punto alla faccenda, poi, anche Belen ha prontamente condiviso il video tra le sue Instagram Story.