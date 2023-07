Marco Travaglio e Veronica Gentili come Pozzetto e Monti, ecco il nuovo Miracolo Italiano del gossip Lo scoop di “Diva e Donna”, che ha sorpreso il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio insieme alla prossima conduttrice de Le Iene Veronica Gentili, ci fa tornare a quel “Miracolo Italiano” con Renato Pozzetto e Maria Amelia Monti: schieramenti opposti e finali imprevedibili.

Che cosa può succedere quando l'amore si inserisce, come una perfetta trama a orologeria voluta dal migliore dei narratori, tra posizioni politiche e sociali che appaiono in netta contrapposizione? Non lo sappiamo. Però vedere lo scoop di "Diva e Donna", che ha sorpreso il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio insieme alla prossima conduttrice de Le Iene Veronica Gentili, dopo aver lasciato "Controcorrente" su Rete4, un po' ci ha fatto tornare a una storia che ha tutto di Shakespeare e che, senza scomodare gli inglesi, ha un riferimento molto più immediato nella commedia italiana di casa nostra. Quel Miracolo Italiano con Renato Pozzetto, nel ruolo del deputato di Rifondazione Comunista, e Maria Amelia Monti, deputata di Alleanza Nazionale, che colpiti dalle freccie di Cupido finiranno per votare in Parlamento contro i rispettivi partiti, finendo espulsi ma felici.

Il bacio è un mistero: guancia o labbra?

Diva e Donna non parla chiaramente di amore, ma commenta quello che è riuscito a catturare dalle fotografie. E cosa ci dicono le foto? Lei che si abbraccia forte a lui e lo bacia a occhi chiusi. Travaglio è di spalle e pare felice e tranquillo. Secondo Dagospia, i due sono da tempo legati perché lei ha cominciato a scrivere per "Il Fatto Quotidiano" proprio sette anni fa, interrompendo la carriera da attrice (aveva debuttato con Gabriele Muccino all'età di 17 anni). Il resto è storia. Lei è diventata una delle conduttrici più amate dell'infotainment di Mediaset e dalla prossima stagione sostituisce nientemeno che Belen Rodriguez a "Le Iene".

Il Miracolo Italiano del cinema

Eppure proprio come nel film "Miracolo italiano", per la regia di Enrico Oldoini (è la seconda volta che lo cito, dopo la questione Facci di ieri: i riferimenti solidi, prima di tutto), l'amore tra due personaggi provenienti non tanto da schieramenti politici opposti, ma comunque da apparati all'apparenza speculari, può portare a conseguenze impreviste. Nel film, Renato Pozzetto e Maria Amelia Monti vengono espulsi dai loro partiti per proteggere il loro amore. Il bacio tra Travaglio e Gentili magari non avrà un impatto simile, ma resta un colpo d'occhio notevole in una stagione estiva che pare avarissima in quanto a gossip.