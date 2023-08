Veronica Gentili con il compagno Massimo Galimberti: le foto con Travaglio erano un falso scoop Veronica Gentili appare per la prima volta in compagnia del suo compagno, Massimo Galimberti, in alcuni scatti rubati dal settimanale Chi. La coppia, riservatissima, era intenta a trascorrere qualche giorno al Circeo, per concedersi un po’ di mare e relax.

A cura di Ilaria Costabile

Veronica Gentili e Massimo Galimberti, foto del settimanale Chi

Veronica Gentili fa parte di quella cerchia di personaggi noti che preferiscono tenere il loro privato lontano dai riflettori, custodendolo dalla voracità del gossip, ed è per questa ragione che del suo compagno, Massimo, non si è mai saputo pi dello stretto necessario. Il settimanale Chi ha beccato la coppia a San Felice al Circeo, intenti a trascorrere una giornata di mare e relax, prima dell'inizio di un nuovo e piuttosto intenso anno lavorativo.

Un weekend d'amore al mare

Un tuffo in acqua per poi stendersi al sole, qualche gioco con cui distrarsi sulla settimana enigmistica, qualche scatto nella location che merita di essere fermata in un ricordo. Ed è così che Veronica Gentili viene ritratta sulle pagine del settimanale Chi, dove appare rilassata in compagnia di Massimo Galimberti, la sua dolce metà già da qualche tempo, come lei stessa aveva dichiarato senza voler entrare nei particolari di un rapporto che da quando è iniziato ha voluto tenere per sé. La nuova conduttrice de Le Iene, quindi, si lascia coccolare dal suo compagno, che si diverte a farle qualche foto, o si avvicina dolcemente per darle un bacio, non prima di aver fatto un bel bagno rinfrescante insieme.

Massimo Galimberti, foto settimanale Chi

Chi è Massimo Galimberti

Questi scatti vanno a spegnere quelle che, sin dall'inizio, non erano altro che voci di una possibile simpatia tra la conduttrice e Marco Travaglio, ma in realtà i due hanno alle spalle un'amicizia piuttosto longeva, che niente ha a che vedere con la sfera sentimentale e privata. L'uomo che ha conquistato il suo cuore, quindi, è Massimo Galimberti. 50 anni, nato a Pescara ma romano d'adozione, professore universitario oltre che creative producer, story editor, consulente editoriale, supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici, una carriera piuttosto piena, quindi, in un settore non troppo lontano da quello in cui lavora Gentili, ma entrambi hanno sempre voluto mantenere il più stretto riserbo sulla loro intimità.