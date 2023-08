Sonia Bruganelli bacia un amico e ironizza sul gossip: “Auguri nuovo uomo della mia vita” Il settimanale Vero ha pubblicato una foto in cui Sonia Bruganelli bacia un uomo. Nessun nuovo amore all’orizzonte. Si tratta, infatti, di Giuseppe Scagliola, amico dell’imprenditrice e autore di Ciao Darwin.

A cura di Daniela Seclì

Prosegue l'estate di Sonia Bruganelli. L'imprenditrice ed ex opionionista del Grande Fratello Vip sta trascorrendo la calda stagione in compagnia degli affetti più cari. Intanto, il settimanale Vero ha pubblicato una foto che la ritrae mentre bacia un uomo. C'è già chi si affretta a parlare di nuovo fidanzato, ma la verità è altrove.

Sonia Bruganelli e la foto del bacio a Giuseppe Scagliola

Il settimanale Vero ha pubblicato una foto che ritrae Sonia Bruganelli mentre dà un bacio sulle labbra a un uomo che poi tanto misterioso non è. Si tratta infatti di Giuseppe Scagliola, autore di Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis tornerà presto in tv con una nuova edizione a cui sta lavorando la stessa Sonia Bruganelli. Come precisato dal settimanale Vero, dunque, il bacio non è altro che il frutto di un momento di gioco tra amici. Secondo quanto riporta Novella 2000, la circostanza in cui è stata scattata la foto potrebbe essere proprio la cena di chiusura delle riprese dell'ultima edizione di Ciao Darwin.

Sonia Bruganelli ironizza sul gossip che la riguarda

Lo scorso giugno, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio, precisando che sarebbe rimasto intatto l'affetto che provano l'uno verso l'altro. Da allora, i riflettori del gossip sono puntati sui due volti del piccolo schermo, in cerca delle prossime persone che faranno battere loro il cuore. L'imprenditrice ha commentato divertita la foto del bacio con Giuseppe Scagliola, pubblicata dal settimanale Vero. In una storia su Instagram, lo ha taggato e ha ironizzato: "Auguri nuovo uomo della mia vita". E dato che alcuni siti sostengono che l'uomo sia sentimentalmente impegnato, lui ha replicato con altrettanta ironia: "Non ci credere, non è come sembra, la stampa ci rema contro". Insomma, per il momento, nulla di concreto all'orizzonte.