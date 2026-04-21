La casa: Il rogo del Male, il nuovo film horror esce l’8 luglio in Italia

La saga de La casa non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo di Evil Dead Rise (La Casa: Il risveglio del Male) nel 2023, la prossima tappa si chiama Evil Dead Burn che in Italia viene presentato come La casa: Il rogo del Male, ed è fissata nelle sale italiane per l'8 luglio 2025, distribuita da Eagle Pictures. Nella giornata di oggi è stato pubblicato il teaser trailer, ma si parla di un trailer ben più spaventoso pubblicato in anteprima al CinemaCon.

Un regista francese per un capitolo dall'impronta europea

La scelta del regista segue una logica ormai consolidata nel franchise: puntare su autori emergenti che hanno già dimostrato di saper maneggiare il cinema di genere. Sébastien Vaniček è arrivato all'attenzione internazionale con Vermin (noto anche come Infested), film horror francese che gli è valso il debutto nel lungometraggio. Sam Raimi, Bruce Campbell e Rob Tapert lo hanno ingaggiato per scrivere e dirigere Il rogo del Male, con la promessa di piena libertà creativa — e con la dichiarata intenzione di dargli una "torsione francese".

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaniček insieme a Florent Bernard e Sam Raimi. La produzione è una co-finanziamento tra New Line Cinema e Sony Pictures, con Eagle Pictures per l'Italia, Canal Plus per il Regno Unito e Metropolitan per la Francia.

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La storia: una riunione di famiglia che diventa un incubo

La sinossi ufficiale racconta di una donna che, dopo la morte del marito, cerca rifugio nella casa isolata dei suoceri. Uno a uno, i familiari vengono trasformati in Deadites — i posseduti demoniaci che sono il marchio di fabbrica della saga — fino a che la casa di famiglia non diventa teatro di un inferno domestico senza vie d'uscita. I voti pronunciati in vita, recita la sinossi, continuano a vivere anche oltre la morte.

Il cast

La protagonista è Souheila Yacoub, attrice svizzera già vista in Dune: Parte Due e Le donne al balcone, con un passato da ginnasta ritmica e da vincitrice del concorso Miss Suisse Romande. Al suo fianco Hunter Doohan, noto al pubblico italiano per Mercoledì e Daredevil – Rinascita, e Luciane Buchanan, già protagonista di The Night Agent. Completa il cast principale Tandi Wright, vista in Pearl.

Il trailer mostrato al CinemaCon: posate, dita e Deadites

Al CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha mostrato agli esercenti un primo trailer che ha già fatto discutere per il livello di violenza, potenzialmente superiore a qualsiasi capitolo precedente della saga.

Il filmato si apre su una scena apparentemente domestica: una donna che svuota una lavastoviglie piena di posate affilate. Alla porta si presenta un cadavere con le dita mozzate e un poggiatesta d'auto conficcato nel cranio — che lei estrae e lascia cadere sul pavimento prima di scatenare il terrore. Un flashback mostra un incidente stradale e una porta che si chiude di scatto sulle dita di una ragazza, recidendole. Si torna poi alla casa di famiglia: il cadavere ambulante spinge un ragazzo sulla lavastoviglie aperta, trafiggendolo con le posate, mentre gli salta addosso per spingere ancora più in profondità.

Il rogo del Male non è l'unico Evil Dead in cantiere. Parallelamente, Francis Galluppi è stato ingaggiato per scrivere e dirigere Evil Dead Wrath, un terzo capitolo autonomo. È inoltre in sviluppo una serie animata seguita agli eventi di Ash vs. Evil Dead.