La famiglia nel bosco diventa un film Netflix: trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia

Catherine e Nathan Trevallion potrebbero finire su Netflix. Il colosso dello streaming sarebbe interessato alla loro storia, mentre la madre pubblica un libro con le sue testimonianze.

Netflix, secondo quanto riportato nelle ultime ore dai colleghi de La Stampa, sarebbe in trattativa per produrre un film sulla vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La storia della ormai nota coppia anglo-australiana i cui tre figli sono ospiti in una casa famiglia di Vasto dal 20 novembre scorso, dopo che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ne ha disposto l'allontanamento, potrebbe diventare una miniserie on demand. Il titolo? La "Famiglia nel bosco" pare una soluzione assai scontata ma inevitabile.

Le trattative in corso con Netflix

La notizia, in sé, era prevedibile. Una storia con questi ingredienti è esattamente il tipo di materiale di cui le piattaforme vanno ghiotte. Ci sono genitori alternativi, i bambini nel bosco, la lotta con le istituzioni, ma soprattutto c'è la divisione dell'opinione pubblica. A questa storia, alla vera storia, però manca il finale.

Il 21 aprile la Corte d'Appello dell'Aquila discuterà il reclamo presentato dai legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, con cui si chiede la revoca dell'ordinanza di allontanamento dei bambini. È il momento più importante dall'inizio della vicenda.

Martedì si insedierà anche la nuova presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, che prende il posto di Cecilia Angrisano, la giudice che l'11 novembre scorso firmò l'ordinanza che ha dato il via a tutto. Un cambio istituzionale che, chissà, potrebbe riservare colpi di scena. Che Netflix non ha ancora previsto.

Il libro scritto da Catherine Birmingham

Nel frattempo Catherine ha scritto un libro. Si intitola La nostra vita libera, uscirà il 5 maggio, e rappresenta il primo tentativo della famiglia di controllare direttamente la propria narrazione. Fino ad oggi la storia dei Trevallion è stata raccontata dalle relazioni delle assistenti sociali, dalle ordinanze del tribunale, dagli articoli di cronaca, dai consulenti di parte. Il libro è la loro versione.