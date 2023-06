Fabrizio Corona: “Belén via da Tu sì que vales per scelta, a Le Iene imposta altra persona” Fabrizio Corona, ex compagno di Belén Rodriguez, prende le difese della conduttrice e annuncia che sarebbe stata una sua scelta quella di lasciare Tu sì que vales. Diversa la situazione per Le Iene.

A cura di Stefania Rocco

Fabrizio Corona annuncia di conoscere la “verità” a proposito delle scelte che avrebbero portato Belén Rodriguez lontana dai programmi Mediaset condotti fino a oggi. Con un video caricato sul suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi fa sapere che la conduttrice argentina, sua ex compagna, avrebbe deciso autonomamente di lasciare Tu sì que vales, programma della cui giuria fanno parte Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e, da quest’anno, anche Luciana Littizzetto. Non tornerà a occupare la poltrona da giudice, invece, Teo Mammucari. Diversa sarebbe la situazione creatasi a Le Iene.

Le indiscrezioni di Fabrizio Corona

“Belen non è stata cacciata da Tu sì che vales, ma ha deciso lei di non fare più il programma dopo nove anni per scelte sue”, ha dichiarato Corona su Telegram, prendendo posizione a sostegno della sua ex compagna e rivendicando il fatto che sarebbe stata sua la decisione (e non della rete) di lasciare. Per quanto riguarda Le Iene, invece, Corona sostiene che Belén sia stata costretta ad abbandonare, anche in questo caso non per volontà dei Mediaset. “Non è stata cacciata da Pier Silvio o per idee di Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un'altra persona”, ha dichiarato Corona per poi fare il nome di Veronica Gentili, conduttrice e giornalista che dovrebbe essere il nuovo volto femminile del programma.

Il silenzio di Belén Rodriguez

A non avere commentato le indiscrezioni che la riguardano è stata proprio la diretta interessata che, da giorni, mantiene il più stretto riservo sulla questione. Se le indiscrezioni fossero confermate, Rodriguez si ritroverebbe per la prima volta senza programmi. Tra l’altro, due prime time, la fascia più prestigiosa per un presentatore. Quale sarà il futuro della Rodriguez adesso che, secondo quanto anticipato da Dagospia, si starebbe preparando ad abbandonare i due programmi a lei affidati per anni? Resterà a Mediaset o, come accaduto per altri colleghi, si sposterà verso altre reti?