Belen verso l’addio da Le Iene, una sostituta pronta a prendere il suo posto in conduzione L’idea di spostare Veronica Gentili in conduzione a Le Iene troverebbe le motivazioni nella presunta scelta dell’azienda di investire il volto su un format più di successo in termini di ascolti rispetto al suo Controcorrente. L’idra sarebbe di affiancarla, o addirittura di sostituirla alla showgirl argentina.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez potrebbe lasciare la conduzione de Le Iene dalla prossima stagione. Sembra essere l’indiscrezione che circola nelle ultime ore tra i corridoi di Cologno Monzese. La scelta lascerebbe spazio ad un cambio di programma in favore di Veronica Gentili, la giornalista conduttrice di Controcorrente, talk show dell’access prime time del fine settimana targato Mediaset.

Perché Veronica Gentili potrebbe prendere il posto di Belen

Stando alle indiscrezioni diffuse da TvBlog, ci sarebbero diverse novità in vista del prossimo settembre, per quanto riguarda lo storico programma di Davide Parenti su Italia 1. L’idea di spostare Veronica Gentili in conduzione a Le Iene troverebbe le motivazioni nella presunta scelta dell’azienda di investire il volto su un format più di successo in termini di ascolti. I numeri di Controcorrente infatti si sono fermati quasi sempre al di sotto del 4% e avrebbero spinto l’azienda a prendere in considerazione l’ipotesi di Gentili al fianco, o addirittura in sostituzione di Belen Rodriguez in prima serata su Italia 1.

Un’ipotesi che sembra andare contro tendenza rispetto alle intenzioni di Davide Parenti, che lo scorso anno aveva deciso di puntare sulla showgirl argentina proprio per portare una ventata di leggerezza allo show: “Sembra lo spin off di Quarto Grado”, avrebbe fatto scarpe in fase di valutazione lo scorso anno, tanto da inserire nella rosa dei possibili volti Alessia Marcuzzi o persino Elodie.

Teo Mammucari non tornerà a Le Iene

Di certo si tratterebbe di una svolta per Le Iene che approderebbe ad un taglio più informativo, sempre più lontano dall’intrattenimento puro. C’è da tenere in conto, infatti, che il prossimo anno di certo non tornerà Teo Mammucari, che ha abbandonato il treno in corsa di questa edizione. “Avevo altre esigenze, come quella di riprendere il racconto e il confronto con il pubblico a teatro interrotto per vent’anni", ha fatto sapere in una recente intervista a La Stampa. Non è escluso, sempre stando al chiacchiericcio si intende, un possibile ritorno di Ilary Blasi, che potrebbe non essere rinnovata con la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, della quale la rete non sarebbe particolarmente soddisfatta.