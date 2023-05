Belen Rodriguez inciampa e cade per terra a Le Iene: “Non c’è un ca**o da ridere” L’ingresso di Belen Rodriguez a Le Iene non è andato come sperato: la showgirl argentina alla conduzione del programma è inciampata ed è caduta per terra. “Non c’è un ca**o da ridere”, il commento al post appena condiviso della mamma.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez questa sera di martedì 16 maggio 2023 è tornata in onda alla conduzione de Le Iene ma ad inizio show, qualcosa è andato storto. Il suo ingresso in studio non è stato travolgente come le altre volte: durante la tradizionale sfilata nel corridoio del programma ha incontrato Nathan Kiboba, il comico volto fisso del programma, ma nel salutarlo con un bacio è inciampata tra le sue gambe ed è caduta per terra. È stato impossibile per lei non ridere, così è rimasta stesa sul pavimento: Max Angioni, corso in aiuto, prima di aiutarla a rialzarsi, ha lanciato il primo servizio in programma: "Benvenuti a Le Iene, iniziamo con il servizio di Alice Martinelli".

Il video della caduta di Belen Rodriguez a Le Iene

È stata Veronica Cozzani a condividere il video della caduta della figlia Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram, rendendolo così subito virale: la mamma della showgirl argentina è scoppiata a ridere per l'esilarante caduta seguita dalla tv. "Ahaahahahahahhaahah. Non c'è un ca**o da ridere", il commento della diretta interessata al post appena condiviso, replicato a sua volta dalla madre con una nuova risata. La conduttrice dallo studio de Le Iene, una volta finita per terra, non è riuscita a trattenere le risate: è così rimasta stesa sul pavimento. Max Angioni, corso in suo aiuto, ha lanciato il primo servizio.

"Non sono caduta, ve lo siete immaginati"

Non appena tornata in onda, in diretta, con Le Iene è comparsa sorridente al centro dello studio con Max Angioni che ha subito scherzato sull'accaduto: "Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata". Così l'argentina ha subito replicato ironizzando: "Non sono caduta, lo avete immaginato", il commento prima di zoppicare fingendo un forte dolore alla schiena. La trasmissione è poi proseguita con i servizi in programma per la serata.