Isola dei Famosi, Marco Mazzoli offende Helena Prestes: “Chi sei? La brutta copia di Belen Rodriguez” Marco Mazzoli offende Helena Prestes con una battuta piuttosto infelice riguardante il suo aspetto fisico. Lo speaker radiofonico definisce la modella brasiliana la brutta copia di Belen Rodriguez.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di lunedì 5 giugno dell'Isola dei Famosi si apre in maniera piuttosto scoppiettante con i naufraghi che, ormai, sono divisi in due fazioni: da un lato c'è il gruppo composto da Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, insieme a Pamela, Cristina e Gianmaria, dall'altro lato invece ci sono Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Tra lo speaker radiofonico e la modella brasiliana, però, i toni si sono particolarmente scaldati, sfociando in battute anche piuttosto offensive.

La battuta offensiva di Marco Mazzoli

Dopo aver ascoltato le considerazioni di Nathaly in merito al gruppetto formatosi sull'Isola che, a suo avviso, elabora strategie e non si mostra con sincerità, anche i naufraghi provano a dire la loro, circa l'isolamento a cui si sono adeguate l'ex gieffina ed Helena che, di sua spontanea volontà, ha deciso di prendere le distanze dal resto dei suoi compagni. "Tutti mi attaccano, anche se io ci ho provato" dice la modella alla domanda di Ilary Blasi in merito al rapporto che lei ha creato con gli altri concorrenti. A questo proposito prende la parola Marco Mazzoli che ha già mostrato in più occasioni di non tollerare certi atteggiamenti della Prestes:

La cosa è iniziata con lei che si è voluta isolare, perché voleva fare come Raz Degan nel 2017, lei voleva fare la vittima, ha pensato di voler fare Belen, ma che poi altro che Belen, perdonami, Brutten Rodriguez, perché c'è un abisso tra le due. Ragazzi è la verità, questa è una recita delle elementari.

La battuta, piuttosto infelice, suscita lo sgomento dei presenti in studio e l'ammonizione da parte di Vladimir Luxuria nei confronti di Marco Mazzoli, che tuona dicendo: "Non fa ridere per niente sta battuta Marco".

Non contento, lo speaker radiofonico continua la sua arringa rispondendo all'opinionista e sottolineando che anche la modella nei suoi confronti non ha usato parola piacevoli. Mazzoli, quindi, rincara la dose e punta sulla popolarità di Helena dicendo: