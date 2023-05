Gian Maria Sainato contro Marco Mazzoli all’Isola: “Falso, cattivo e frustrato”

All'Isola dei famosi 2023, Helena Prestes e Gian Maria Sainato si sono scambiati dei pareri sui loro compagni di avventura. In particolare, i due naufraghi che attualmente si trovano all'isola di Sant'Elena, hanno parlato di Marco Mazzoli. Prestes ha dichiarato: "Lui non sopporta questo posto. Non gli piace. Lui odia tutti, odia questo posto, questa situazione. Non mi è piaciuto neanche che mi abbia detto che sono migliorata, non devo dimostrare niente a lui".

A quanto pare, Gian Maria Sainato non è ancora pronto a seppellire l'ascia di guerra con Marco Mazzoli. Dopo le liti dei giorni scorsi, il naufrago continua ad avere una pessima opinione del conduttore radiofonico. Chiacchierando con Helena Prestes, si è sfogato:

Lui fa finta di chiarirsi con le persone e poi dice: "Se torna Gian Maria sarà uno schifo". Ma come ti permetti? Ci siamo abbracciati e mi hai detto che era tutto a posto. È falso. Lui non mi sopporta, potrebbe dirlo in faccia direttamente. Lui non vuole stare qua, non ha mai fatto il naufrago, ha fatto sempre il vip su quest'isola. Tutti prendevano la legna per lui, ha la sua dispensa personale, non ha mai controllato il fuoco. Non ha mai fatto niente. Lui è venuto qua per prendere in giro tutti noi, per far ridere la gente fuori, però noi siamo in una situazione di fame e disagio, a un certo punto non ti fa più ridere. Lui è pungente e offensivo, ti provoca. Nella sua presa in giro, lui dice la verità. È cattivo e frustrato.