Marco Mazzoli furioso con Gian Maria Sainato: “Falso, non accetto il tuo vittimismo del ca**o”

All'Isola dei famosi 2023, scoppia lo scontro tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato. Il conduttore radiofonico: "Non accetto di farmi trascinare in questo giochino stupido da un modellino da quattromila lire".

All'Isola dei famosi 2023 diventano sempre più frequenti i momenti di tensione. A poche ore dalla nuova puntata del programma condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi, c'è stato uno scontro tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, aveva accusato Mazzoli e Noise di averlo preso di mira. Ma andiamo con ordine.

Sainato stanco delle battute di Mazzoli e Noise

Gian Maria Sainato, per l'ennesima giornata da naufrago, ha deciso di sfoggiare un costume attillato. Notando l'ironia di Mazzoli nei suoi confronti, gli ha chiesto: "Ti dà fastidio questo costume? Fammi capire". E il conduttore radiofonico di rimando: "Ti sta di mer**". Gian Maria ha replicato che invece a lui piace e ha girato i tacchi. Poi, ha confidato: "Già di prima mattina, le prime battute che ormai sono diventate stancanti. Ho iniziato a rispondere un po' male, perché ormai sono stanco di essere lo zimbello di Marco e Paolo". Andrea Lo Cicero lo ha invitato a reagire: "Devi dire ‘Mi avete rotto i cog**oni, non dovete fare così'". Così, Gian Maria Sainato ha seguito il suo consiglio, ma Marco Mazzoli non ha reagito bene.

La reazione di Marco Mazzoli alle proteste di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato gli ha spiegato di essere in difficoltà a causa delle sue battute che scatenano l'ilarità generale: "Te lo sto chiedendo con gentilezza, non devi arrabbiarti". Ma Marco Mazzoli ha replicato: "Mi arrabbio, perché lo stai facendo apposta". E, sempre più infervorato, ha continuato:

Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo del caz**, finto, non lo accetto. Ho 51 anni, un ragazzino come te deve insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca**re. A te piace questa (la telecamera, ndr).

In "confessionale", ha concluso il suo sfogo: "Se hai un problema, vieni da me e dici: ‘Marco ti scoccia non farmi battute?'. Va bene, ti chiedo scusa se ti ho offeso. Il fatto che lui lo faccia sempre davanti alle telecamere, significa che vuole fare lo show. Non accetto di farmi trascinare in questo giochino stupido da un modellino da quattromila lire".

