Gian Maria Sainato deluso dai naufraghi: “Ridono alle battute di Mazzoli su di me, ma lo vogliono fuori” Con il passare dei giorni aumenta la tensione anche tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato, infatti, si è lamentato del fatto che nessuno abbia preso le sue difese davanti alle battute di Marco Mazzoli sul suo conto, pur parlandone male. Intanto lo speaker non ha preso bene il confronto con l’influencer.

La permanenza sull'Isola dei Famosi sta diventando difficile da gestire per i naufraghi che, infatti, tra un ostacolo e l'altro devono imparare anche a gestire i loro rapporti. Tra quelli che hanno avuto maggiormente da ridire in merito al comportamento degli altri concorrenti c'è Gian Maria Sainato. L'influencer, infatti, si è lamentato del fatto che Marco Mazzoli lo prendesse ripetutamente in giro e che nessuno dei suoi compagni d'avventura avesse preso le sue difese, ridendo alla battute dello speaker e del suo compare Paolo Noise, pur parlandone alle spalle.

La delusione di Gian Maria Sainato

L'influencer, deluso dall'ultimo confronto con Marco Mazzoli, in cui gli ha chiesto di non prenderlo in giro e di non parlare del suo orientamento sessuale, cerca conforto in Helena Prestes. Sainato racconta alla modella che si sarebbe aspettato un comportamento diverso dai loro compagni d'avventura che, invece, hanno dimostrato di non essere sinceri:

A me piacerebbe che le persone prendessero le mie difese. Mi hanno preso di mira e nessuno degli altri si schiera. Però sono falsi perché quando Marco e Paolo non ci sono dicono altre cose alle spalle. Mi hanno detto ‘non vediamo l’ora che loro due vanno via perché altrimenti in puntata si parla solo di loro e non di noi’. Questa cosa me l’hanno detta. Perché la dicono a me e non hanno il coraggio di dirla a loro? Poi davanti a loro due invece ridono alle battute e alle cose che dicono quando mi prendono in giro.

Prestes, quindi, gli consiglia di confrontarsi con Andrea Lo Cicero che, a suo avviso, potrebbe aiutarlo perché saggio. Il modello, infastidito, le risponde dicendo: "Andrea bravo? Fa l’amico con te, ma quando non ci sei ha sparlato di te qualche volta. Te lo dico perché io a te ci tengo. Guarda ti assicuro che è capitato che ha parlato male e detto cose diverse a quelle che ti dice davanti".

Lo sfogo di Marco Mazzoli su Gian Maria Sainato

Intanto, dopo il confronto con Gian Maria Sainato, anche Mazzoli ha espresso il suo fastidio per quanto gli è stato contestato dal ragazzo e, quindi, parlando con gli altri naufraghi si sfoga dicendo di aver compreso la strategia dell'influencer: