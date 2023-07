Helena Prestes tornata dall’Isola: “I fan dello Zoo di 105 mi hanno eliminata. Carlo? Lo sposerei” Ospite di Fanpage.it, Helena Prestes ha ripercorso la sua avventura all’Isola dei Famosi, finita a un passo dalla finale: “Ho seguito la mia strada e questo ha infastidito gli altri naufraghi, non ho sbagliato io”. Oggi è fidanzata con Carlo Motta: “Sposarlo? Se me lo chiedesse, accetterei”.

A cura di Elisabetta Murina

Reduce dall'esperienza dell‘Isola dei Famosi, Helena Prestes si è raccontata nella redazione di Fanpage.it. Grintosa e determinata, spesso sola contro il resto del gruppo, ha concluso il suo percorso in Honduras a un passo dalla finale, un pò come era successo lo scorso anno con Pechino Express. Nei due mesi di permanenza nel reality, ha mostrato la versione più autentica di se stessa: "Ho seguito la mia strada e questo ha infastidito gli altri naufraghi. Mi sono fatta i cavoli miei, volevo vincere". Oggi è felicemente innamorata del fidanzato Carlo Motta, di cui ha parlato per la prima volta proprio all'Isola: "Il matrimonio? Se mi facesse la proposta, accetterei".

Come stai? Come è stato il ritorno alla quotidianità?

In queste settimane sono stata molto vicina alle persone che amo e ho già preso tre chili. Appena arrivata in Honduras pesavo 59 chili e, durante il mio percorso, ne avevo persi 5. So che in molti si sono preoccupati per la mia magrezza, ma ora va tutto bene.

L’ostacolo più grande di questa avventura?

La fame. É stata il mio più grande nemico, non la auguro a nessuno.

Hai risentito qualche naufrago o hai tagliato i rapporti con tutti?

Finita l'esperienza dell'Isola, non ho sentito molti concorrenti. Sono rimasta molto vicina a Gian Maria, tengo molto a lui, ci sentiamo spesso. Anche con Luca, Corinne e Nathaly ho mantenuto una certa vicinanza. Gli altri invece niente, hanno pure smesso di seguirmi sui social.

Sui social è diventato virale il momento in cui hai chiesto aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Da cosa è nato questo pensiero?

Ho chiesto del nostro maestro Silvio Berlusconi, il "grande capo", perché pensavo "chissà cosa è successo a questa grandissima persona". Non lo conoscevo ma avrei voluto farlo. So che sogno troppo in alto, ma credo che nella vita sia giusto così. Poi dopo due settimane è arrivata la notizia della sua morte e sono rimasta un pò shockata.

Helena Prestes all’Isola dei Famosi (Frezza/La Fata IPA)

Come è cambiata la Helena dell’Isola dei Famosi da quella di Pechino Express?

Alla Helena dell'Isola è mancato Pechino Express, che è stato l'esperienza più bella di tutte. Per quanto riguarda questo reality, sto ancora digerendo quello che mi ha insegnato perché è un percorso diverso, dove vivi veramente la mancanza di cibo. Come persona, sono sempre stata me stessa. Ho imparato a credere nell'amore, a dare più valore alle cose, alla mia famiglia e alle persone che amo.

Come a Pechino Express, anche all’Isola sei stata eliminata a un passo dalla finale. Cosa pensi il pubblico non abbia capito di te?

Credo che a non aver convinto il pubblico sia stato il litigio con Marco Mazzoli. I fan de Lo Zoo di 105 hanno deciso di eliminare me e salvare Gian Maria al televoto perché la settimana prima avevo litigato con lui. Non hanno capito che Marco subito dopo è venuto da me in capanna e mi ha chiesto scusa, quel momento non è stato mostrato.

Ti sei sentita più volte esclusa e isolata da tutti. Perché, secondo te, si è arrivati a quel punto?

Io non ho mai partecipato all'idea generale del gruppo, ho seguito la mia strada, costruito la mia capanna e questo ha creato sempre più fastidio negli altri naufraghi. Volevo arrivare in finale e vincere. Mi sono fatta i cavoli miei e mi sono detta "vediamo chi viene con me", come persona, non tanto come strategia.

Frezza/ La Fata (IPA)

Hai litigato con diversi concorrenti, da Cristina Scuccia ad Andrea Lo Cicero. Non pensi di aver sbagliato tu atteggiamento nei loro confronti?

Non penso di aver sbagliato io nei loro confronti perché fin dalla prima puntata mi hanno puntato il dito contro e accusata di non saper ascoltare. Questo mi ha dato fastidio. Ho dato loro un'opportunità, quando eravamo in spiaggia cercavo di parlare e di fare le cose insieme, ma continuavano a darmi della falsa, della poco coerente.

Qualcuno ti ha anche accusato di cambiare comportamento con l’arrivo delle telecamere per creare dinamiche.

Non c'è mai stato il recitare davanti alla telecamera. Quando arrivava, cambiavano tutti atteggiamento ma non per fare qualcosa in particolare, ma perché era percepita come una sorta di fastidio. Nella mia testa facevo un "click" e mi dicevo "continua a essere te stessa".

Frezza/ La Fata (IPA)

Di Cristina Scuccia, in particolare, hai detto: “Non hai più nulla della suora”. Credi sia una persona falsa?

Non giudico Cristina e spero che lei non si sia mai sentita giudicata da me. Non si slegava dal suo passato e questo mi dava fastidio perché stavamo facendo l'Isola dei famosi, un programma nella natura, dove lei si era iscritta, quindi doveva solamente viverlo e lasciarsi andare. Quando l'ho definita falsa, ho specificato che era un gioco di parole, non sono stata cattiva con lei.

Quale è stato il naufrago più falso?

Credo che Andrea Lo Cicero sia stato il più falso di tutti. Pensavo di vederlo fuori, invece ha smesso di seguirmi sui social appena sono uscita. Mi ha detto cose pesantissime, che sono più falsa di quello che indosso. Cercava di farmi del male perché vedeva che ero forte.

Ti sei complimentata con Mazzoli per la vittoria?

Sì, sono contenta che abbia vinto lui perché nessuno degli altri se lo meritava. È stato se stesso per tutto il tempo, sia quando si è avvicinato a me che quando abbiamo litigato.

Però lui ti ha definito una “persona problematica”. Cosa rispondi?

Sono stata problematica e sono stata anche un problema per lui perché non l'ho mai seguito, andavo per la mia strada. Marco ha fatto il suo gioco fin dall'inizio e ha avuto intorno a sé tanta gente che lo sosteneva. Si è avvicinato a me in un momento critico del mio percorso, lo stimo e l'ho sempre stimato perché è una persona autentica, creativa e molto intelligente.

Come e quando hai conosciuto il tuo fidanzato Carlo Motta?

Ho conosciuto Carlo la scorsa estate, quando ero single da circa sei mesi. La mia amica Dayane Mello mi ha portato a una festa a Como, in cui c'era anche lui. Una volta arrivata, lo vedo con il dito rotto che mi guarda e dice: "Wow, chi sei?". Mi trattava come se fossi una principessa. La settimana dopo vado sempre con Dayane in una spa e lui, vedendo da Instagram il luogo in cui ci trovavamo, è apparso lì. Ci spostiamo in sauna insieme, parliamo e all'improvviso mi dà un bacio. Quel giorno siamo stati insieme, ma io non ero sicura perché mi ero appena lasciata da un rapporto molto lungo.

Poi all'Isola hai capito di essere davvero innamorata di lui.

In Honduras, a lui non piace che lo racconto, ho capito di essere davvero presa. Mi mettevo a piangere di nascosto nella capanna perché mi mancava, volevo che fosse lì con me.

In una recente lettera, Carlo ti ha scritto “Helena, vuoi vivere con me per costruire un legame importante?”. Cosa rispondi?

Quando mi ha proposto di andare a convivere è stata la cosa più bella. Non mi ha detto andiamo a vivere in un posto in particolare, ma: "Dove decidi di andare, io vengo con te".

In Honduras era arrivata la proposta di fidanzamento ufficiale. Prossima tappa il matrimonio?

Se mi fa la proposta, io penso proprio di sposarlo.

Recentemente, alla festa organizzata dal settimanale Chi, hai rivisto Antonino Spinalbese con cui in passato hai avuto un flirt. In che rapporti siete?

Antonino è il co-founder dell'agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c'è solamente un rapporto di lavoro.

Guardando al futuro, dopo Pechino Express e l'Isola dei Famosi, faresti anche il Grande Fratello?

Lo farei perché mi piace che nella Casa del Grande Fratello si mangia (ride, ndr). Quest'anno però sicuramente no, voglio riposarmi e stare tranquilla con la mia famiglia.