Helena Prestes e l’accesa lite con Cristina Scuccia all’Isola: “Falsa, di suora non hai più niente” Accesa discussione all’Isola dei Famosi tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. Le due naufraghe, un tempo amiche, non riescono più ad andare d’accordo. La modella ha accusato la compagna di essere falsa: “Fai il personaggio, la suora è morta, di lei non hai più niente”.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza/ La FATA (IPA)

All'Isola dei Famosi, ormai alla vigilia della Semifinale, in programma per venerdì 16 giugno, è scattata un'accesa discussione tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. Le due naufraghe, un tempo amiche, non riescono più ad andare d'accordo e a lasciarsi alle spalle le tensioni. La modella brasiliana accusa l'ex suora di essere una persona falsa: "La suora è morta, di lei non hai più niente".

Il faccia a faccia tra Cristina Scuccia e Helena Prestes

Come si è visto nel daytime di oggi (15 giugno), la discussione è scoppiata quando Gian Maria ha chiesto a Helena: "Con chi desideri rimanere in contatto una volta che uscirai da qui? Con Cristina?". La naufraga ha subito detto no e, a quel punto, è intervenuta Cristina: "Ti ricordo che mi hai detto che sono falsa". Helena ha ribattuto: "Hai detto che fai pace solo con persone importanti per te". Scuccia allora ha chiarito:

Perdono le persone importanti, di valore e spessore. Do valore alle vere amicizie, non alle persone che incontro e vedo che non si meritano nulla di buono di mio. Non mi interessa leccare il cu*o di Marco, come stai facendo tu.

"La suora è morta", l'accusa di Helena a Cristina Scuccia

Tra Cristina e Helena non sembra esserci modo di chiarire le tensioni: la prima ritiene che siano "incompatibili" e che stiano ormai "viaggiando su binari completamente opposti, che non si potranno mai incontrare". Le due naufraghe, ad oggi, provano indifferenza una nei confronti dell'altra. La modella ha anche rincarato la dose di accuse nei confronti della compagna, tanto che poi anche Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero sono intervenuti: