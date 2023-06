Helena contro tutti all’Isola, Mazzoli: “Ha detto che non vince perché gli italiani sono razzisti” Helena Prestes contro tutti nella puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi. La naufraga è stata attaccata dal resto del gruppo, che la accusa di fare la vittima. In particolare Mazzoli e Lo Cicero, che hanno raccontato: “Ci ha detto che non potrà vincere perché gli italiani sono razzisti”.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata dell'Isola dei Famosi del 5 giugno si è aperta con un acceso scontro tra Helena e il resto del gruppo. La naufraga, da quanto è tornata in gioco, si è isolata e non riesce ad andare d'accordo con i compagni, che la accusano di fare la vittima.

L'acceso scontro tra Helena e i naufraghi

I naufraghi, in particolare Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa, si sono scagliati duramente contro Helena che, nell'ultima settimana, si è isolata sempre di più dal resto del gruppo. La modella brasiliana ha scelto di fare un'isola in "solitaria", ma gli altri concorrenti credono che voglia passare sempre da vittima.

"Dall'inizio di questo programma sento che mi puntano sempre il dito contro, non conoscono la parte migliore di me", ha detto Helena. Ma Lo Cicero non sono d'accordo: "Fai la vittima, sei tu che ti sei allontanata". E nemmeno Mazzoli: "Vuole fare il Raz Degan di questa edizione". Allora Helena ha spiegato a Ilary:

È dall'inizio che vedono che ho carattere e mi nominano. Hanno una strategia. Io non mi sottometto alle regole di nessuno, questa è la verità e loro rosicano. Non ho paura.

"Non potrò mai vincere, gli italiani sono razzisti", la frase di Helena raccontata da Mazzoli

Nell'acceso scontro, Mazzoli e Lo Cicero hanno raccontato una frase di Helena che li ha particolarmente infastiditi e che ha fatto discutere anche in studio. "Ci ha detto ‘non potrò mai vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti‘", ha spiegato lo speaker radiofonico. Ilary Blasi, a quel punto, è intervenuta: "Non parla bene italiano, voleva dire patriottici". Anche Helena ha chiarito: "Come prima cosa, il razzismo mi fa schifo. Volevo dire che gli italiani tifano per gli italiani, i brasiliani per i brasiliani. Io vivo e amo l'Italia".