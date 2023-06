Cristina Scuccia su Marco Mazzoli: “Punta a vincere l’Isola, per questo si è avvicinato a Helena” All’Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia non crede che l’avvicinamento di Marco Mazzoli a Helena Prestes sia sincero.

All'Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia ritiene che lo strano avvicinamento di Marco Mazzoli a Helena Prestes sia frutto di una strategia. Secondo la naufraga, infatti, il conduttore radiofonico spererebbe di conquistare la vittoria, trasmettendo messaggi positivi. A condividere il suo pensiero, Gian Maria Sainato.

I dubbi di Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato su Marco Mazzoli

Nei giorni scorsi, Marco Mazzoli ha consolato Helena Prestes mentre piangeva e si è dimostrato pronto a seppellire l'ascia di guerra. Cristina Scuccia ritiene che questa improvvisa vicinanza del conduttore radiofonico alla modella non sia sincera:

Capisco accoglierla, umanamente parlando. Però sto vedendo cose strane. Ho visto persone prenderla in giro, farle le smorfie, i versi. Si può cambiare punto di vista, però…Io con Helena ci parlo, ma faccio fatica, l'ho sempre detto.

Gian Maria Sainato è apparso d'accordo con lei: "Insulti, offese, gliene hanno dette di tutti i colori". Secondo quanto sostiene il concorrente, inoltre, anche Pamela Camassa la penserebbe esattamente come loro.

La strategia di Marco Mazzoli per vincere l'Isola dei famosi 2023

In confessionale, Cristina Scuccia ha ribadito il suo pensiero. Non riesce a comprendere come Marco Mazzoli possa avere cambiato repentinamente comportamento nei confronti di Helena Prestes, con cui ha discusso numerose volte nelle ultime settimane. La naufraga non ha dubbi, così Marco pensa di portare a casa la vittoria dell'Isola dei famosi 2023: