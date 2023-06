Helena Prestes piange disperata, Marco Mazzoli la consola: “Sta chiedendo aiuto” All’Isola dei famosi 2023, prove di disgelo tra i naufraghi e Helena Prestes. La finale è ormai alle porte e i concorrenti vorrebbero vivere con serenità gli ultimi giorni del reality.

All'Isola dei famosi 2023, prove di disgelo tra il gruppo dei naufraghi e Helena Prestes. Mancano ormai meno di due settimane alla finale che decreterà il vincitore e molti concorrenti, si stanno rendendo conto che litigare non ha più senso. Meglio godersi con serenità gli ultimi giorni di questa esperienza.

Marco Mazzoli consola Helena Prestes

Marco Mazzoli, mentre era sulla spiaggia, ha sentito un pianto disperato. Era Helena Prestes, che si stava sfogando in disparte. Colpito da questo momento di sconforto della naufraga, si è avvicinato a lei: "Si sente piangere fino all'altra isola", le ha detto. Poi, le ha chiesto perché stesse piangendo. Helena, inconsolabile, gli ha risposto tra le lacrime: "Voglio stare da sola un po'". Marco Mazzoli, vedendola così provata, non ne ha voluto sapere: "Non posso lasciarti piangere da sola".

All'Isola dei famosi 2023, il disgelo dopo le liti

Dopo aver convinto Helena a uscire dal posto appartato in cui si era rifugiata e a raggiungere con lui la spiaggia, ha provato a farle cambiare umore: "Nella vita devi goderti il tragitto. Anche il viaggio è bello a volte". Poi, le ha assicurato di comprendere il suo stato d'animo: "Io sono il primo, mi hai visto sclerare. Quando sono arrivato qua, volevo spaccare tutto e scappare via e alla fine sono in pace". E ha concluso: "Per questo ti dico di non litigare, stai sprecando energie e ti fai male". Helena Prestes è sembrata disponibile al dialogo e ha confidato al naufrago di fare molta fatica a fidarsi delle persone: "Una fatica tanto grande". Ma Marco Mazzoli le ha fatto notare: "Pensa che l'effetto che ottieni è il contrario, le persone poi fanno fatica a fidarsi di te. Goditelo. Una settimana e mezzo e siamo tutti fuori da qua". In "confessionale", Marco Mazzoli ha confidato una sua impressione: "Helena sta cercando aiuto e forse nemmeno lei sa come chiederlo".