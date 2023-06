Palinsesti Rai: Report potrebbe prendere il posto di Che Tempo che fa di Fabio Fazio Continuano le indiscrezioni sui nuovi palinsesti Rai, che saranno annunciati ufficialmente il 7 luglio. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, Serena Bortone si sposterà da Rai1 a Rai3 con un nuovo programma di approfondimento, mentre Report potrebbe prendere il posto di Che Tempo che Fa la domenica Sera.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, che saranno presentati ufficialmente il 7 luglio. Se è certo il passaggio di Fabio Fazio sul Nove e le dimissioni di Lucia Annunziata, annunciata nel giorno delle nuove nomine dei direttori di testata e genere, diverse sono le ipotesi in campo riguardo ai programmi di informazione e intrattenimento.

Confermate Storie Italiane di Eleonora Daniele e La Vita in diretta di Alberto Matano

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, fonti interne darebbero per certa la conferma del programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. L'unico cambiamento, in questo caso, riguarderebbe alcuni inviati. Invariato anche La vita in diretta di Alberto Matano, in onda dal lunedì a venerdì su Rai1 a partire dalle ore 17. Il programma Linea Verde, invece, in onda di domenica, resterebbe nelle mani di Beppe Convertini.

Contrariamente ad alcune voci, anche la squadra di Uno Mattina con Tiberio Timperi, Ingrid Miccitelli, Gianni Ippoliti e Monica Setta resterebbe confermata. Lo show di Pierluigi Diaco, Bella Ma, tornerà con nuovi ospiti nella prossima stagione televisiva, ma potrebbe subire un cambiamento per quanto riguarda l'orario.

Il "trasloco" di Serena Bortone da Rai1 a Rai3, Report al posto di Che Tempo Che Fa

Diverso è il destino, per la prossima stagione, della conduttrice Serena Bortone. Sulla riconferma di Oggi è un altro giorno ci sono diverse incertezze. Non molto tempo fa, sempre in un quadro di nuovi assetti Rai, Dagospia aveva lanciato l'indiscrezione che la conduttrice fosse in trattativa per passare a Discovery. Indiscrezione che, però, non ha trovato conferma. Poi il nuovo tassello del puzzle: Bortone al posto di Lucia Annunziata alla conduzione di Mezz'ora in più. La giornalista, in passato, ha condotto Agorà, lo spazio del mattino dedicato all'approfondimento politico. Una ipotesi che sembra la più probabile e che il Corriere della Sera descrive così: "Sembra deciso il trasloco di Serena Bortone da Rai1 a Rai3 con un nuovo programma di approfondimento". Il programma Report, invece, potrebbe passare dal lunedì alla domenica sera, nella fascia che era di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa.