Rai: “Report al posto di Fabio Fazio? Anticipazioni su palinsesti prive di fondamento” L’indiscrezione secondo la quale la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, avrebbe preso il posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio si è fatta sempre più insistente. Così, la Rai è intervenuta per fare chiarezza.

A cura di Daniela Seclì

Chi prenderà il posto lasciato vacante da Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai3? Le indiscrezioni continuano a rincorrersi. La più recente vede nel palinsesto della prima serata di domenica, la nuova edizione di Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. In queste ore, tuttavia, la Rai ha diramato una nota in cui fa chiarezza. Ma andiamo con ordine.

Report al posto di Che tempo che fa? La Rai fa chiarezza

In una nota diffusa dalla Rai, si apprende che al momento ogni ricostruzione circa i prossimi palinsesti è infondata e prematura: "Come già annunciato nei giorni scorsi, i Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio. I Direttori, inoltre, stanno anche incontrando i vari conduttori che saranno i protagonisti delle prossime produzioni. Per questo motivo qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento".

Le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci

A lanciare l'indiscrezione secondo la quale il programma Report si sarebbe spostato alla domenica sera era stato TvBlog: "Dalla prossima stagione la fascia della domenica sera sarà occupata da Report di Sigfrido Ranucci. La partenza sarebbe fissata per domenica 8 ottobre". Sigfrido Ranucci, nel programma Un giorno da Pecora, aveva commentato con un certo scetticismo tale eventualità:

Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla (…) sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia, se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandola in condizioni difficili, sbaglia.

Dunque, non resta che attendere le prossime settimane per conoscere tutti i dettagli dei palinsesti Rai.