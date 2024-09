video suggerito

I Leoni di Sicilia: anticipazioni, cast e trama della serie su Rai 1 sulla famiglia Florio La serie "I Leoni di Sicilia" tratta dall'omonimo romanzo di Stefano Auci va in onda martedì 10 settembre alle 21.30 su Rai 1. La trama e le anticipazioni della prima puntata con Miriam Leone e Michele Riondino.

I Leoni di Sicilia va in onda martedì 10 settembre su Rai 1. La serie pluripremiata, diretta da Paolo Genovese, è disponibile dallo scorso anno su Disney + e ora è pronta per il suo ingresso sul primo canale, in uno confronto diretto con la nuova edizione di Temptation Island autunno 2024. La fiction è tratta dall'omonimo romanzo di Stefano Auci e a dare il volto ai personaggi della famiglia Florio raccontati nel libro ambientato nella Palermo agli inizi dell'800 sono Miriam Leone, Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Eduardo Scarpetta, Vinicio Marchioni, Ester Pantano, Paolo Briguglia e Claudia Pandolfi. La prima stagione de I Leoni di Sicilia è composta da otto puntate.

Le anticipazioni della prima puntata de I leoni di Sicilia

La prima puntata de I Leoni di Sicilia è ambientata nel 1830 nella Tonnara dell'Arenella, in Sicilia. Il barone Mercurio Nasca di Montemaggiore chiede un prestito a Vincenzo Florio per sanare i suoi debiti, ottenendo un no come risposta. Con alcuni flashback viene raccontata la storia di Vincenzo, tornando indietro fino al 1802 quando un terremoto distrusse la casa della famiglia Florio a Bagnaro Calabra. Paolo decise di approdare in Sicilia in cerca di fortuna insieme a suo fratello Ignazio, sua moglie e suo figlio Vincenzo. A Palermo aprono una bottega di aromi e spezie, entrando in concorrenza con i commercianti del luogo. Gli affari sono floridi. Paolo è un uomo violento, che muore di tubercolosi. A crescere suo figlio Vincenzo è Ignazio.

La trama della serie su Rai 1

I Leoni di Sicilia è ambientato nell'800 e racconta la vera storia della famiglia Florio, palermitani con origini calabresi. I Florio sono una delle famiglie più ricche d'Italia grazie all'impero costruito partendo da una bottega di spezie.

Il cast completo: attori e personaggi

Il cast della serie tv diretta da Paolo Genovese è composto da grandi volti del cinema italiano:

Michele Riondino è Vincenzo Florio da adulto

è Vincenzo Florio da adulto Miriam Leone è Giulia Portalupi

è Giulia Portalupi Alessandro Rocca è Vincenzo Florio a 17 anni

è Vincenzo Florio a 17 anni Donatella Finocchiaro è Giuseppina Saffiotti (adulta)

è Giuseppina Saffiotti (adulta) Vinicio Marchioni è Paolo Florio

è Paolo Florio Paolo Briguglia è Ignazio Florio

è Ignazio Florio Ester Pantano è Giuseppina Saffiotti (giovane)

è Giuseppina Saffiotti (giovane) Claudia Pandolfi è la duchessa Spadafora

è la duchessa Spadafora Eduardo Scarpetta è Ignazio Florio

è Ignazio Florio Michele Ragno è Giovanni Portalupi

è Giovanni Portalupi Fulvio Falzarano è Tommaso Portalupi

è Tommaso Portalupi Sandra Ceccarelli è Antonia Portalupi

è Antonia Portalupi Antonio Gerardi è il Principe Carlo Filangieri

Il cast della serie I Leoni di Sicilia

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

I Leoni di Sicilia è composta da otto episodi in quattro puntate. La serie è già disponibile sulla piattaforma streaming Disney +. Il primi due episodi vanno in onda martedì 10 settembre su Rai 1 alle 21.30, in contemporanea streaming su RaiPlay dove vengono trasmessi gli episodi 1 e 2 dalla lunghezza di circa 50 minuti. La fiction dovrebbe andare in onda ogni martedì e salvo cambi di programmazione questo dovrebbe essere il calendario:

Prima puntata (episodi 1 e 2) martedì 10 settembre

martedì 10 settembre Seconda puntata (episodi 3 e 4) martedì 17 settembre

martedì 17 settembre Terza puntata (episodi 5 e 6) martedì 24 settembre

martedì 24 settembre Quarta puntata (episodi 7 e 8) martedì 1 ottobre

Una foto dal set de I Leoni di Sicilia

Dove è stata girata la serie sulla famiglia Florio

Le riprese della serie si sono svolte nell'estate del 2022 in Sicilia, prevalentemente a Palermo e a Cefalù. Tra le location c'è Piazza Pretoria dove si trova il Palazzo delle Aquile, Palazzo Mirto, Palazzo Gangi Valguarnera e Villino Nasi. C'è poi l'ambientazione della Tonnara di Favignana e le Saline. La chiesa, la farmacia e la Bottega di Saguto sono il frutto di una ricostruzione allestita fuori dagli studi Videa a Roma.