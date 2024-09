video suggerito

Ascolti tv martedì 24 settembre: chi ha vinto tra I leoni di Sicilia e Temptation Island Su Rai1 i Leoni di Sicilia, serie tv con Michele Riondino e Miriam Leone che ha raggiunto 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con Temptation Island con 2.870.000 spettatori. Tutti i dati Auditel di ieri sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di martedì 24 settembre 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, fiction e reality. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de I Leoni di Sicilia con Michele Riondino e Miriam Leone. Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Temptation Island, dove continua il viaggio nei sentimenti delle coppie, pronte a mettere alla prova le loro relazioni. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.ù

La sfida tra Rai1 con i Leoni di Sicilia e Canale 5 con Temptation Island

Su Rai1 è stata trasmessa una nuova puntata della serie I Leoni di Sicilia. Da parte del pubblico c'è stato un riscontro piuttosto tiepido e infatti gli ascolti delle precedenti puntate non sono stati particolarmente brillanti. Eppure la puntata è stata vista da 2.681.000 spettatori segnando il 15.2% di share.

Il viaggio nei sentimenti, invece, continua per il pubblico di Canale 5 che, quindi, può posizionarsi comodamente davanti al divano per assistere alle evoluzioni che hanno luogo all'Is Morus Relais, tra coppie che stanno per scoppiare e altre che, invece, cercano di recuperare un amore naufragato. Il reality, però, sembra aver perso qualche colpo con 2.870.000 spettatori e uno share del 20.7%. Nonostante il lieve calo, lo show vince comunque la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 lo show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si mantiene stabile con 823.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Torino-Empoli è stata la scelta di 1.027.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 Il Sol dell’avvenire ha segnato 431.000 spettatori e il 2.3% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato visto da 843.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.338.000 spettatori e l’8.2% mentre DiMartedì Più tocca i 424.000 spettatori e il 7.2% di share. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro appassiona 722.000 spettatori con il 4.4%. Sul Nove The Legend of Zorro raduna 416.000 spettatori con il 2.6% di share.