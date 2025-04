video suggerito

Ascolti tv mercoledì 2 aprile: chi ha vinto tra Non avere paura, Mare Fuori 5 e la partita Milan-Inter Gli ascolti tv di mercoledì 2 aprile 2025. Il film Non avere paura in onda su Rai1 è stato visto da 2.618.000 spettatori (13.9% di share), Mare Fuori 5 su Rai2 ha raggiunto 1.060.000 spettatori (6.2%), mentre la partita di Coppa Italia Milan-Inter su Canale 5 ha conquistato 6.066.00 spettatori (28.4%). Tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di mercoledì 2 aprile 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e la partita di Coppa Italia. Su Rai 1 è andato in onda Non avere paura – Un'amicizia con Papa Wojtyla, su Canale 5 invece la partita di Coppa Italia Milan-Inter, conclusasi con il risultato di 1-1. Su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di mare Fuori 5: ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Non avere paura – Un'amicizia con Papa Wojtyla, Rai 2 con Mare Fuori e Canale5 con la partita Milan-Inter

Il film Non avere paura – Un'amicizia con Papa Wojtyla trasmesso su Rai 1 ieri sera, mercoledì 2 aprile 2025, ha intrattenuto 2.618.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai 2 la nuova puntata di Mare Fuori 5 ha intrattenuto 1.060.000 spettatori (5.4% di share). La partita di Coppa Italia Milan-Inter andata in onda su Canale5 ha registrato 6.066.000 spettatori con uno share del 28.4%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste, tutti i dati Auditel

Il programma Chi l'ha visto?, condotto da Federica Scarelli, in onda su Rai 3 ha registrato 1.639.000 spettatori (9.4% di share). Su Rete 4 Fuori dal coro ha intrattenuto 906.000 spettatori (6.2% di share). Top Gun su Italia 1 ha registrato 1..065.000 spettatori pari al 6% di share. Una giornata particolare – il grande romanzo della bibbia su La7 è stato seguito da 1.143.000 spettatori e il 6.1% di share. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su Tv8 ha registrato 392.000 spettatori con il 2.4% di share. Wanna sul NOVE ha ottenuto 200.000 spettatori (1% di share).

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La partita di Alessandro ad Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino trasmesso nell'access prime time di Rai 1, è stata seguita da 5.414.000 spettatori (24.4% di share). Striscia La Notizia, durata solo 12 minuti in vista della partita, su Canale5 ha intrattenuto 3.690.000 spettatori (18.1%).