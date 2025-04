Alessandro ad Affari Tuoi cambia pacco e vince 30mila euro, De Martino: “Anche il dottore è una brava persona”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il protagonista della puntata di mercoledì 2 aprile di Affari Tuoi è Alessandro, dalla provincia di Bergamo, che lavora in un'azienda, pur avendo un passato da cameriere: "Era un lavoro bellissimo, amavo stare a contatto con le persone, però con gli orari non riuscivo a godermi più il bello" ha raccontato il giovane. Ad accompagnarlo c'è sua sorella Paola, insegnante di scuola primaria. Dopo la raccomandazione della mamma, di non litigare, i due fratelli iniziano la partita.

L'inizio della partita di Alessandro

I primi sei tiri che aprono la puntata partono con la chiamata all'Abruzzo, dove da piccoli i due trascorrevano le vacanze con la famiglia, ma vanno subito via 50mila euro. Il secondo tiro tocca a Paola, che punta al Trentino Alto Adige con soli 100 euro. Terzo tiro, Alessandro decide di chiamare la new entry, sfidando la sorte: "Non può andar male due volte" dice il ragazzo e infatti nel pacco ci sono 75 euro. Prossima chiamata, i fratelli chiamano il Molise il cui numero li lega al loro papà, nel pacco ci sono 75mila. Mancano due tiri e Alessandro chiama la Basilicata, il cui pacco contiene 20mila euro. Ultimo dei primi sei tiri, è diretto alla Sicilia che ha 10mila euro. Suonano le campane a festa, perché il podio è rimasto intatto.

La prima chiamata del Dottore che esordisce con "La partita promette bene" e prontamente De Martino: "Toccati, ognuno tocchi se stesso, certo". I fratelli puntano ad un'offerta e la prima è di 33mila euro: "Bella offerta, niente da dire, abbiamo ancora il podio, abbiamo iniziato, ma rifiutiamo l'offerta" dice Alessandro supportato dalla sorella. La partita continua e si apre il pacco numero uno, il tiro successivo è verso il Lazio che, però, porta via ai due 100mila euro. Nel pacco del Veneto, chiamato da Alessandro, ci sono 200 euro. Dopo alcuni tiri sfortunati, i due riescono finalmente a trovare lo zero, che consente loro di farsi anche un bel balletto liberatorio sulle note di Anema e Core di Serena Brancale.

Il podio va in fumo, ma Alessandro ha dei presentimenti

Alessandro chiama la Liguria, che aveva pescato un pacco da soli 10 euro. Scelgono di chiamare la Puglia, pacco che associano al loro papà, ma vanno via i 300mila euro. Restano quattro rossi e quattro blu. La chiamata del dottore arriva puntuale e dopo una giocata di carte, tra cambio e offerta, offre loro 19mila euro, ma i fratelli decidono di rifiutare e chiamano la Sardegna che porta via 20mila euro. Purtroppo, il prossimo tiro, non è dei migliori e porta via ai fratelli il montepremi che tanto avevano desiderato, ovvero quello da 200mila euro. Il dottore chiede ai due di tirare tre volte, dopo l'offerta di 4mila euro, nuovamente rifiutata e finalmente, sebbene siano rimasti tra i pacchi appetibili, solo quello da 30mila euro, Alessandro decide di continuare per la sua strada e dopo aver trovato l'ossobuco, sceglie il pacco della Sardegna, che porta via un pacco blu. I pacchi sono ormai pochi in gara e Alessandro confida a De Martino: "La mia ragazza Rebecca in un audio oggi mi ha detto il 4 è importante, io avevo chiesto che nessuno mi dicesse alcun numero. Ho paura di aprire questo pacco", ed è per questo motivo che decide di portarlo fino alla fine, per poi aprirlo e scoprire che conteneva solo 500 euro. Restano però due pacchi rossi: i 5mila e i 30mila, è il caso di dire "Soldi sicuri".

Alessandro accetta il cambio e vince

Alessandro racconta anche di un momento in cui camminando in montagna, si è trovato davanti il numero 12, giorno in cui si è fidanzato con la ragazza Rebecca ed è anche il compleanno di sua sorella Paola. Arriva il momento del Dottore, che chiama e offre un cambio. Alessandro riflette: "Dicevo non lo cambierò mai il mio pacco, quando guardavo da casa. Ma io il 12 l'ho visto, per me ha un significato importante e accettiamo il cambio". La partita si chiude in bellezza con i 30mila euro nel pacco di Alessandro e la chiosa, non poco pungente, di De Martino: "Chi l'avrebbe mai detto, il Dottore è una brava persona".