I fratelli Corsaro: anticipazioni, cast e trama della serie con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia

Mercoledì 11 settembre inizia su Canale 5 la nuova serie I fratelli Corsaro, con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La fiction è prodotta da Taodue e incrocia il destino di due fratelli molto diversi, l'uno giornalista di cronaca nera e l'altro avvocato penalista, per la prima volta impegnati nello stesso caso. Tratta dai romanzi di Salvo Toscano, I fratelli Corsaro è un mix di elementi di azione e dramma, sullo sfondo della città di Palermo. Fabrizio Corsaro è il giornalista, interpretato da Beppe Fiorello mentre Roberto Corsaro è l'avvocato penalista, interpretato da Paolo Briguglia. La serie è composta da otto episodi suddivisi in quattro puntate.

Le anticipazioni della prima puntata de I fratelli Corsaro

Siamo a Palermo. Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca nera, è un uomo simpatico, attratto dalle donne mentre suo fratello Roberto è uno stimato avvocato penalista che, al contrario di suo fratello, è estremamente fedele a sua moglie. Le differenze caratteriali emergeranno quando si ritroveranno a indagare insieme sugli omicidi di Francesca Raimondo e Rosaria Cangelosi. Le due ragazze erano le loro compagne di scuola al liceo. Il passato che ritorna fornirà la soluzione del caso.

La trama della serie I fratelli Corsaro

In una Palermo bellissima, si sviluppano le vicende di Fabrizio (Giuseppe Fiorello), un giornalista carismatico e impulsivo, spesso distratto dalle sue conquiste amorose, e Roberto (Paolo Briguglia), suo fratello, un avvocato serio e devoto alla moglie. Le loro differenze caratteriali si rivelano fondamentali per risolvere i casi più intricati. Tra questi, un omicidio collegato a uno scandalo sessuale in un liceo, la scomparsa di una giovane badante polacca accusata della morte dell’anziana signora per cui lavorava, e l’assassinio di un segretario comunale, che coinvolge anche il sindaco di un paese limitrofo.

Il cast completo: attori e personaggi

I fratelli Corsaro è una serie diretta da Francesco Miccichè, basata sulla saga di romanzi di Salvo Toscano composta da 12 romanzi. Il cast è composto da:

Giuseppe Fiorello è Fabrizio Corsaro ;

è ; Paolo Briguglia è Roberto Corsaro ;

è ; Roberta Riganò è Giulia Orlando ;

è ; Enrica Pintore è Monica Corsaro ;

è ; Katia Greco è Maria Librizzi

è Lorena Cacciatore è Valeria ;

è ; Elena Lander è Monika Jasinski ;

è ; Riccardo Isgrò è Vittorio Ragone ;

è ; Vittoria Magazzù è Pippo Nocera ;

è ; Francesco Fotì è Fisichella ;

è ; Anita Zagaria è Antonia Corsaro.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La serie viene trasmessa a partire da mercoledì 11 settembre per un totale di quattro puntate:

Prima puntata (primo e secondo episodio): mercoledì 11 settembre;

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): mercoledì 18 settembre;

Terza puntata (quinto e sesto episodio): mercoledì 25 settembre;

Quarta puntata (settimo e ottavo episodio): mercoledì 2 ottobre.

Gli episodi sono visibili in live streaming e on demand anche su Mediaset Infinity.

Dove è stata girata la serie I fratelli Corsaro

Le riprese de I fratelli Corsaro si sono svolte principalmente a Palermo. Tra i vicoli dei quartieri più antichi del capoluogo siciliano spiccano il Teatro Massimo, la Cattedrale di Palermo, i mercati storici di Ballarò e del Capo.