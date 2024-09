video suggerito

Ascolti tv mercoledì 25 settembre: chi ha vinto tra I Fratelli Corsaro e Tramite Amicizia Gli ascolti tv di mercoledì 25 settembre 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Tramite Amicizia e Canale 5 con I Fratelli Corsaro. Tutti i dati Auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di mercoledì 25 settembre ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, fiction e match sportivi. Su Rai 1 è andato in onda il film Tramite Amicizia di Alessandro Siani. Canale 5 ha trasmesso la serie i Fratelli Corsaro con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. Vediamo chi è riuscito a vincere la gara degli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 25 settembre.

La sfida tra Rai 1 con Tramite Amicizia e Canale 5 con I fratelli Corsaro

Su Rai 1 nella serata di mercoledì 25 settembre, è andato in onda il film Tramite Amicizia di Alessandro Siani che ha intrattenuto 2.214.000 spettatori con uno share del 13%. Su Canale 5, invece, è andata in onda la terza puntata de I Fratelli Corsarso. La fiction, che vede protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, ha incollato davanti alla televisione 1.870.000 spettatori con uno share dell'11.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 2 la serie The Good Doctor ha intrattenuto 770.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su Rai 3 è andato in onda Chi l'ha visto? che è stato scelto da 1.662.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rete 4 è stata trasmessa la trasmissione Fuori dal coro che ha totalizzato un numero di 771.000 spettatori pari a uno share del 5.9%. Su Italia 1 lo scontro sportivo Genoa-Sampdoria di Coppa Italia ha raggiunto 1.629.000 spettatori, pari a uno share del 8.5%. Su La7 100 minuti è stato scelto da 833.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Innocenti Bugie ha ottenuto 468.000spettatori con uno share del 2.8%. Sul Nove per Nove Comedy Club Lastrico – Il metodo stanislastrico ha radunato 458.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha siglato 558.000 spettatori con uno share del 3.1% nel primo episodio e 455.000 (4.4%) nel secondo episodio.