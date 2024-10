video suggerito

I fratelli Corsaro 2 si farà? La seconda stagione tra l’ok di Giuseppe Fiorello e la decisione di Mediaset L’ultima puntata della fiction I fratelli Corsaro andrà in onda mercoledì 2 ottobre su Canale5. La seconda stagione si farà? Cosa sappiamo sull’ipotesi di nuove puntate con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I fratelli Corsaro, cosa sappiamo della seconda stagione

Mercoledì 2 ottobre in onda su Canale5 l'ultima puntata della fiction I fratelli Corsaro con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Salvo Toscano, editi da Newton Compton, racconta le vicende del giornalista Fabrizio e del fratello, l'avvocato Roberto. Istintivo e donnaiolo il primo, razionale e fedele il secondo, i due uniscono le forze per risolvere casi molto difficili, tra segreti e colpi di scena. Ora che siamo giunti al finale della prima stagione, in molti si chiedono se questo sia un addio o solo un arrivederci. Vediamo cosa sappiamo sulla seconda stagione.

Le parole di Giuseppe Fiorello sulla seconda stagione de I fratelli Corsaro

Giuseppe Fiorello protagonista de I fratelli Corsaro

Quando si parla della seconda stagione de I fratelli Corsaro occorre precisare che per il momento Mediaset non si è ancora pronunciata al riguardo. L'azienda, dunque, non ha ancora preso la sua decisione o quantomeno non l'ha ufficializzata. Una cosa, però, è certa. L'attore Giuseppe Fiorello sarebbe felice di proseguire questa esperienza, continuando a raccontare il personaggio di Fabrizio Corsaro in nuovi episodi. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, infatti, ha dichiarato:

Il senso di irrisolto, di non detto tra I fratelli Corsaro? È una questione centrale. Stiamo naturalmente sognando che vada bene questa prima stagione per sperare in altre stagioni che ci consentano di affinare ancora di più il loro rapporto, per aumentare nello spettatore la curiosità di andare a scoprire cosa sia successo.

I fratelli Corsaro, la trama della seconda stagione e i libri a cui è ispirata

I fratelli Corsaro, l'ipotesi della seconda stagione

Gli episodi della prima stagione de I Fratelli Corsaro sono ispirati ai primi quattro libri della saga di Salvo Toscano: Ultimo appello, L'enigma Barabba, Sangue del mio sangue e Insoliti sospetti. Restano altri sette romanzi e un racconto, quindi il materiale per nuove stagione non manca di certo. Si può presumere, dunque, che un'eventuale seconda stagione possa basarsi sui successivi quattro romanzi: Una famiglia diabolica, L'uomo sbagliato, La tana del serial killer e Memorie di un delitto pubblicati tra il 2017 e il 2021. La trama della seconda stagione, dunque, vedrebbe i fratelli Corsaro indagare nella prima puntata su una famiglia i cui vecchi rancori portano a un inaspettato omicidio. Nella seconda puntata, invece, proveranno a dimostrare l'innocenza di un uomo finito ingiustamente in carcere e scagionato dalla testimonianza di una donna in punto di morte, per ristabilire la verità metteranno a rischio la loro stessa vita. Nella terza puntata indagheranno sulla macabra scoperta della testa di una donna in una grotta. Nella quarta puntata accetteranno la proposta di una nobildonna di indagare su un omicidio avvenuto 30 anni prima.

