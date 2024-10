video suggerito

Kostas 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie con Stefano Fresi Giovedì 3 ottobre va in onda la quarta e ultima puntata della serie Kostas, con protagonista Stefano Fresi. Ci sarà una seconda stagione? La scelta finale spetta alla Rai, dalla quale però non è arrivata alcuna conferma. La serie è tratta da tre dei 16 romanzi scritti da Petros Markaris, per cui materiale narrativo ce ne sarebbe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì 3 ottobre andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione di Kostas, la serie con protagonista Stefano Fresi, nei panni del commissario Charitos. Le quattro prime serate, dirette da Milena Cocozza, sono tratte dai libri dello scrittore greco Petros Markaris, che ha ideato una saga letteraria di ben 16 libri. Non c'è una conferma per la seconda stagione della serie, ma dal punto di vista narrativo, ci sarebbe ancora materiale da sviluppare e portare sul piccolo schermo.

La seconda stagione di Kostas si farà?

Al momento non ci sono conferme in merito alla possibilità di una seconda stagione di Kostas. Come sempre la decisione finale spetta alla Rai, a seguito di alcune valutazioni come, ad esempio, gli ascolti in prima serata della serie. Le puntate della fiction con ambientazione greca sono state vista da una media di 3 milioni di telespettatori, un numero tutto sommato soddisfacente per la prima serata, sebbene altri titoli abbiano conquistato risultati ancora più alti. Il pubblico, in sostanza, è sovrano nelle scelte di produzione, come d'altro canto aveva fatto presente anche Stefano Fresi, che ai microfoni di Fanpage, aveva dichiarato:

Desta preoccupazione interpretare un personaggio in cui scopri il fianco al pubblico, perché se si affeziona diventi un beniamino, se invece un progetto che poteva essere addirittura annoso, non piace, ci si ferma lì.

I libri che potrebbero ispirare la trama di Kostas 2

Come anticipato, Petros Markaris ha scritto ben sedici romanzi con protagonista Kostas Charitos, ma per la realizzazione della serie di Rai1, ne sono stati presi in considerazione tre, ovvero: Ultime della Notte, Difesa a Zona, Si è suicidato il Che, i primi tre titoli della raccolta. Di materiale narrativo da maneggiare, quindi, ce ne sarebbe in abbondanza, dal momento che almeno altri sette romanzi sono stati pubblicati anche in Italia e troverebbe, quindi, un certo riscontro anche negli appassionati dello scrittore che, quindi, potrebbero vedere il burbero, ma ironico commissario, rianimarsi sul piccolo schermo.