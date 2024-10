video suggerito

Ascolti giovedì 3 ottobre: chi ha vinto tra Kostas e il Grande Fratello Gli ascolti tv di giovedì 3 ottobre 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Kostas su Rai 1 e Grande Fratello su Canale5.

Il palinsesto televisivo di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, ha offerto ai telespettatori fiction, programmi di intrattenimento, approfondimento e attualità. Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Kostas, che ha come protagonista l'attore Stefano Fresi nei panni del commissario Kostas Charitos. Rai 2 ha trasmesso L'altra Italia, su Rai 3, invece, Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Canale 5 ha offerto un nuovo appuntamento con Grande Fratello. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con la fiction Kostas e Canale 5 con Grande Fratello

Il finale della fiction Kostas, tratta dai romanzi di Petros Markaris, che ha Stefano Fresi nei panni del commissario Kostas Charitos come protagonista, è andata in onda ieri in prima serata su Rai 1, raggiungendo 2.779.000 spettatori parli allo share del 16.2%. La nuova puntata del Grande Fratello ha registrato 2.122.000 spettatori con uno share del 16.5%. Clarissa Burt è stata la concorrente eliminata nella puntata del 3 ottobre 2024 del reality. È la prima a lasciare ufficialmente questa edizione. In nomination sono finiti Clayton, Iago, Mariavittoria e Yulia.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Rai 2 ha trasmesso L'altra Italia che ha intrattenuto 276.000 spettatori con uno share del 1.8%. Donne sull'orlo di una crisi di nervi è stato il programma che su Rai 3 ha conquistato 674.000 spettatori, con uno share del 4.1%. Rete 4 ha offerto Dritto e rovescio, che ha totalizzato 932.000 spettatori, pari al 6.5% di share. Su Italia 1 è andato in onda fast e Furios 9 – The Fast Saga, che ha totalizzato un numero pari a 1.109.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su La7 è andata in onda Piazzapulita che ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.222.000 spettatori pari ad uno share del 8.8%.