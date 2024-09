Kostas, la nuova serie di Rai 1: anticipazioni, cast e trama

video suggerito

Da giovedì 12 settembre va in onda su Rai1 la serie Kostas, tratta dai romanzi di Petros Markaris. Stefano Fresi interpreta Kostas Charitos, un commissario ironico, poco diplomatico e puntiglioso che dovrà risolvere delitti consumatisi nella città di Atene. Nel cast anche Francesca Inaudi e Blu Yoshimini.

A cura di Ilaria Costabile

Stefano Fresi è Kostas Charitos

Da giovedì 12 settembre andrà in onda su Rai1 una nuova fiction, si tratta di Kostas, serie in quattro prime serate tratta dai romanzi di Petros Markaris, che ha come protagonista l'attore Stefano Fresi nei panni del commissario Kostas Charitos. Capo della sezione omicidi di Atene, instancabile e ironico, il nuovo personaggio della tv sarà alle prese con delitti che coinvolgono immigrati clandestini, ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi. Ad affiancarlo, la moglie Adriana, con la quale ha un rapporto conflittuale, ma allo stesso tempo venato da una profonda tenerezza. L'appuntamento è ogni giovedì, in prima serata, alle 21:30.

Le anticipazioni della prima puntata di Kostas

Nella prima puntata, la famiglia Charitos si trova in vacanza su un'isola dell'Egeo, insieme a loro c'è Panos, il fidanzato di Caterina, quando improvvisamente vengono colti da una scossa di terremoto. Lo smottamento fa scoprire un cadavere, per cui Kostas è costretto a rientrare ad Atene per indagare su questo caso. Arrivato in commissariato, il suo capo, Ghikas, gli impone di occuparsi prima dell'omicidio di una coppia di albanesi. A seguire le indagini c'è anche una giornalista, Ghianna Karaghiorghi, che pare avere notizie più importanti della polizia. Dopo qualche giorno, la cronista viene trovata senza vita. Kostas, quindi, seguendo le sue tracce si troverà ad indagare su un traffico di minori che coinvolge uomini potenti, ex funzionari del partito comunista e rifugiati politici. Nel frattempo, un evento sconvolge la sua vita: la morte di suo padre.

La trama di Kostas, la serie di Rai 1

Kostas Charitos, personaggio nato dalla penna di Petros Markaris, è un uomo ironico, nient'affatto diplomatico, ma dotato di un grande istinto che gli consente di risolvere anche i delitti più intricati, talvolta non preoccupandosi della burocrazia o anche dei suoi superiori, come il suo capo, Ghikas. È allo stesso tempo un uomo abitudinario, refrattario alla tecnologia, con una strana passione per i vocabolari, in cui cerca le risposte per un mondo che sembra inafferrabile. È legato a sua moglie Adriana da 25 anni e il loro è un rapporto fatto di schermaglie, che celano una grande affinità. Caterina è la sua unica figlia, per la quale nutre un amore smisurato, che lo porta ad essere diffidente verso i suoi fidanzati. Un'ombra aleggia nella vita di Kostas, quella di suo padre, Stefanos, poliziotto all’epoca della dittatura dei colonnelli e spettatore passivo degli interrogatori e delle violenze inflitti agli oppositori del regime, del quale scoprirà un lato inedito. Il tutto, mentre continua a risolvere casi nella trafficata, ma affascinante Atene.

Il cast: attori e personaggi

Oltre a Stefano Fresi, protagonista nei panni del commissario Kostas Charitos, diversi sono gli attori italiani che hanno preso parte alla nuova fiction di Rai1:

Francesca Inaudi è Adriana Charitos

Blu Yoshimini è Caterina Charitos

Marco Palvetti interpreta Petros

Masimo Mesciulam interpreta Lambros Zisis

Mariachiara Centorami è Klio

Jerry Mastrodomenico è Markidis

Giulio Tropea interpreta Nikos

Elena Di Cioccio è Melina

Daniele La leggia è Panos

Michele Rosiello interpreta Fanis

Luigi Di Fiore interpreta Ghikas

Stefano Fresi e Francesca Inaudi alias Kostas e Adriana Charitos

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La serie si divide in quattro puntate, in onda il giovedì in prima serata, che possono essere seguite in streaming sul sito di RaiPlay, dove è possibile recuperarle qualora non si potesse assistere alla diretta. Queste le date della messa in onda:

prima puntata: giovedì 12 settembre

seconda puntata: giovedì 19 settembre

terza puntata: giovedì 26 settembre

quarta puntata: giovedì 3 ottobre

Dove è stata girata la serie Kostas

La serie, come d'altra parte i romanzi, è interamente girata ad Atene, come dimostrano anche le immagini della città che accompagnano fedelmente il racconto degli avvenimenti di ogni puntata.