Dov'è girata Kostas: i luoghi della serie Rai con Stefano Fresi "Kostas" è la nuova serie in onda su Rai 1: la fiction ambientata in Grecia segue le avventure del commissario Kostas Charitos, interpretato da Stefano Fresi. Scopriamo le location delle serie.

A cura di Arianna Colzi

Giovedì 12 settembre va in onda su Rai 1 Kostas, nuova serie basata sui romanzi dello scrittore e sceneggiatore greco Petros Markarīs. Al centro della storia c'è Kostas Charitos, interpretato da Stefano Fresi, commissario a capo della squadra Omicidi di Atene nel 2009, anno in cui la città sembra essere al centro di segreti e traffici tutti da smascherare. Kostas vive nella capitale greca con la moglie Adriana e la figlia Caterina: nel corso degli episodi, però, dovrà interfacciarsi soprattutto con il suo passato e con quello del padre, il cui ruolo durante la dittatura sembra essere stato piuttosto ambiguo.

Le location di Kostas in Grecia

Le riprese della fiction Kostas si sono svolte interamente ad Atene, come ha raccontato anche il protagonista Stefano Fresi, in particolare nel quartiere residenziale di Pangrati, dove il commissario vive con la famiglia in un piccolo appartamento. La serie ha voluto rispettare l'ambientazione dei romanzi di Markarīs, interamente ambientati ad Atene. Il quartiere, situato a sud-est di Atene, è uno dei più grandi e popolati della città. Uno dei monumenti più celebri del quartiere è sicuramente lo Stadio Panathinaiko, ristrutturato nel corso dell'Ottocento e principale sede dei Giochi della I Olimpiadi 1896. Chiamato anche Kallimarmaro, è l'unico studio al mondo interamente costruito in marmo. Ha ospitato diverse gare anche in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004, anno dal quale figura come sfondo sulle medaglie olimpiche.

I monumenti di Atene nella serie Kostas

La serie mostra principalmente questo quartiere allontanandosi dalle tradizionali riprese di Atene e dunque rinunciando a tanti stereotipi sulla capitale greca. Tra i monumenti di questo quartiere non distante dal centro storico troviamo il Museo d'Arte Moderna, il primo Cimitero di Atene, il museo Bizantino, il Museo della Guerra e anche l'Odeo di Atene.

