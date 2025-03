video suggerito

Dov'è stata girata Costanza: tutte le location della nuova serie Rai Domenica 30 marzo va in onda su Rai 1 "Costanza", la serie Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Otto episodi ambientati a Verona, dove vive e lavora la paleopatologa Costanza Macallè: scopriamo dov'è stata girata.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Dalmazio e Marco Rossetti sono Costanza e Marco

Domenica 30 marzo va in onda su Rai 1 in prima serata Costanza, la serie prodotta da Banijay Studios e Rai Fiction e che vede come protagonista Miriam Dalmazio nei panni di Costanza. Paleopatologa trentenne, Costanza è una madre single che si è trasferita da Messina a Verona, dove la serie è ambientata, insieme alla figlia Flora, 6 anni. A Verona vive anche Marco, padre di Flora, che però non sa di avere una figlia: la relazione tra i due è stata breve e si è interrotta bruscamente. La serie in otto episodi è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, già autrice dei romanzi su Alice Allevi: una trilogia che inizia con Questioni di Costanza in cui vengono raccontate le avventure della paleopatologa Costanza Macallè.

Le location della serie Costanza

Nella serie Costanza il personaggio principale si trasferisce da Messina a Verona, proprio come accaduto alla scrittrice e autrice del romanzo, Alessia Gazzola. Le riprese della serie si sono svolte principalmente tra Verona e Vicenza, ma hanno coinvolto anche il comune di Monselice. A Verona si è girato al Castello di Montorio, situato su un colle alle porte di Verona, al Museo degli affreschi, alla Tomba di Giulietta e all'Arsenale austriaco di Verona. Quest'ultimo è uno stabilimento militare fatto edificare dall'Impero austriaco nel 1861.

Miriam Dalmazio è Costanza Macallè

Dalle riprese è stata esclusa l'Arena di Verona per concentrarsi su scorci e spazi più peculiari della città. Si è girato anche nel Complesso Monumentale Rocca di Monselice. Il castello di Monselice è composto da un complesso di edifici, come il Castelletto, la Casa Romanica. Il castello è stato edificato tra l'11esimo e il 12esimo secolo. Al centro del complesso si trova il Palazzo Marcello, fatto costruire dalla famiglia nobile omonima che nel 15esimo secolo trasforma il castello in residenza privata.

Il castello di Monselice