Dov’è stato girato Imma Tataranni, le location della quinta stagione della serie in onda su Rai 1

Stasera, 8 marzo, torna su Rai 1 la quinta stagione di Imma Tataranni, girata tra Matera e altri suggestivi luoghi della Basilicata, tra cui Venosa e i Laghi di Monticchio.
A cura di Elisa Capitani
Vanessa Scalera sul set della 5 stagione di Imma Tataranni
Vanessa Scalera sul set della 5 stagione di Imma Tataranni

Ritorna oggi, 8 marzo, in prima serata su Rai 1 Imma Tataranni-Sostituto procuratore, giunta alla quinta e ultima stagione. La serie, tra le fiction Rai più amate degli ultimi anni, è tratta dai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia e racconta le indagini della magistrata di Matera Imma Tataranni, donna brillante e dal carattere forte, capace di risolvere casi complessi grazie alla sua memoria e a un intuito fuori dal comune. Nel ruolo della protagonista torna Vanessa Scalera, affiancata da Massimiliano Gallo nei panni del marito Pietro, Barbara Ronchi come Diana De Santis e Carlo Buccirosso nel ruolo del procuratore Alessandro Vitali. Anche nella quinta stagione il territorio lucano resta un elemento centrale della narrazione. La serie continua, infatti, a essere profondamente legata alla Basilicata, con Matera come cuore visivo e narrativo e anche altri luoghi suggestivi, da Venosa ai Laghi di Monticchio, fino al Parco Scultura La Palomba.

Imma Tataranni, Vanessa Scalera e Barbara Ronchi
Imma Tataranni, Vanessa Scalera e Barbara Ronchi

I luoghi della quinta stagione di Imma Tataranni

Il centro principale delle riprese è ancora una volta Matera, città simbolo della fiction e sfondo naturale delle indagini della protagonista. I celebri Sassi, in particolare il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, con i loro vicoli di pietra, le terrazze panoramiche e le case scavate nella roccia, compaiono in molte scene e mostrano la perfetta armonia del posto.

Vicolo di Matera
Vicolo di Matera

Anche il centro storico e alcune piazze della città fanno da scenario alle indagini di Imma, tra scorci riconoscibili come Piazza Duomo, Piazza San Francesco e Via Ridola. Tra i luoghi più iconici della fiction c’è anche il Palazzo dell’Annunziata risalente al ‘700 con la sua facciata rococò e l’incredibile scalinata, in Piazza Vittorio Veneto, utilizzato nella serie come sede del tribunale e ufficio del sostituto procuratore.

Palazzo dell’Annunziata, Matera
Palazzo dell’Annunziata, Matera

Sempre a Matera si trova anche la casa della protagonista, ambientata in via San Biagio, una strada caratteristica affacciata sui Sassi che è diventata meta di molti fan della serie. Accanto alla città dei Sassi, la quinta stagione amplia lo sguardo ad altri luoghi della Basilicata; tra questi compaiono Venosa, con il suo parco archeologico, e l’area del Vulture con i suggestivi Laghi di Monticchio, utilizzati come sfondo per alcune sequenze investigative.

Sito archeologico di Venosa, Basilicata
Sito archeologico di Venosa, Basilicata

La serie include anche ambientazioni nel Parco della Murgia Materana e nel Parco Scultura La Palomba, una cava di tufo trasformata in spazio artistico che offre un paesaggio molto diverso da quello urbano dei Sassi. Alcune scene interne, infine, sono state girate a Roma, tra queste anche alcune negli ambienti dell’ospedale San Camillo-Forlanini.

Cortile tradizionale del Vicinato a Sassi di Matera, Basilicata
Cortile tradizionale del Vicinato a Sassi di Matera, Basilicata
Immagine
