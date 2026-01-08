Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in Umbria

Il cast principale di Don Matteo 15

Ritorna oggi 8 gennaio in prima serata Don Matteo, la serie cult giunta ormai alla sua 15esima stagione. La serie, che vedrà ancora una volta Raoul Bova nei panni di Don Massimo e Nino Frassica in quelli del Maresciallo Cecchini, porterà sul piccolo schermo non solo nuove indagini, ma anche suggestivi scorci, vicoli e piazze italiane da scoprire. La serie, infatti, è stata girata per il settimo anno consecutivo a Spoleto, Umbria, che rimane la location centrale per la canonica e la caserma, oltre che ormai il cuore stesso della storia. Le riprese, iniziate nell'autunno 2025, si sono svolte in varie piazze e strade di Spoleto, inclusa Piazza Duomo con la famosa Cattedrale che fa da sfondo per caserma e canonica. Accanto a Spoleto, le riprese di Don Matteo si sono estese anche nella Tuscia, in particolare a Monterosi e a Nepi.

Spoleto Cattedrale

Le location di Don Matteo a Spoleto

Nel cuore dell’Umbria è ancora una volta Spoleto la protagonista delle riprese di Don Matteo 15: dopo anni di collaborazione tra la produzione Lux Vide e il Comune, il set è stato nuovamente costruito nel centro storico cittadino. Qui la Piazza Duomo, davanti alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, rimane uno dei principali punti in cui vengono girate molte scene della fiction, con la facciata della piazza che fa da sfondo alle investigazioni di Don Massimo e del maresciallo Cecchini.

Duomo in primo piano, Spoleto, Umbria

A pochi passi, il Palazzo Bufalini è stato utilizzato come esterno della caserma dei Carabinieri, mentre la Basilica di Sant’Eufemia funge da chiesa parrocchiale della serie. Le vicende percorrono anche le vie caratteristiche del centro storico, come Corso Garibaldi o Via dell’Arringo e Via Fontesca, ma anche Rocca Albornoz, Piazza Campello, che collegano i set principali e regalano alla fiction l’atmosfera autentica delle strade umbre.

Rocca Albornoz, Spoleto, Umbria

I luoghi di Don Matteo nella Tuscia, da Monterosi a Nepi

Per questa stagione le riprese si sono estese anche nella Tuscia toccando le città di Monterosi e Nepi. A Monterosi il cuore delle riprese si concentra su Via Roma e sulla chiesa di Santa Croce, utilizzati per girare tre scene delle indagini di don Massimo e dei suoi collaboratori. Queste location nel centro cittadino offrono scorci di strade e piazzette che diventano scenario naturale per le nuove avventure della fiction. A Nepi invece, la storia si è spostata su Via Matteotti, su Piazza del Comune, Via San Pietro e nel caratteristico Vicolo del Mattonato, dove sono state girate sequenze che raccontano soprattutto flashback legati al passato di Don Massimo, quando era un poliziotto. È in queste vie e piazze che la Tuscia entra nelle ambientazioni della serie, aggiungendo alla trama un’ambientazione storica e suggestiva fuori dall’Umbria.