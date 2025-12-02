L’altro ispettore, le location della fiction Rai girata in Toscana

La serie stata girata nel 2024 in Toscana debutta questa sera su Rai 1. Le scene hanno coinvolto prevalentemente Lucca, Viareggio, Carrara e Montemurlo.

L’altro ispettore

L'altro ispettore è pronta al debutto. La nuova fiction Rai è stata girata in Toscana nel 2024: le riprese si sono svolte dal 11 al 20 dicembre 2024 coinvolgendo diverse città, che fanno da sfondo alla storia. Andrà in onda in prima serata: tre appuntamenti (sei puntate da 50 minuti): 2, 3 e 9 dicembre. La storia è tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, con riferimenti a fatti di cronaca realmente accaduti. Alessio Vassallo, l'attore protagonista, interpreta il ruolo di Domenico Dodaro. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini e Cesare Bocci nei panni di Alessandro, amico di famiglia e mental coach in sedia a rotelle a causa di un incidente.

L’altro ispettore

L'altro ispettore ha come ambientazione principale alcune città della Toscana. La serie è stata realizzata proprio con il contributo della Regione Toscana, con il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. La sua rilevanza nel panorama dell'attualità sta nel tema principale: la sicurezza sul lavoro, affrontato proprio per accendere i riflettori, sensibilizzare e tenere alta l'attenzione su un argomento particolarmente sentito oggi.

L’altro ispettore: il cast

Il protagonista, infatti, è un ispettore del lavoro: si occupa proprio di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e indagare sulle situazioni drammatiche in cui questa è venuta meno. Il tutto si sviluppa nella campagna toscana e tra le viuzze medievali di Lucca prevalentemente. È qui che Domenico Dodaro (Mimmo per gli amici) torna dopo un periodo vissuto al Sud, a combattere il caporalato. Il capoluogo toscano è la sua città natale.

Leggi anche Le location de Il Mostro, dove è stata girata la nuova serie Netflix sul serial killer di Firenze

Lucca

Nelle puntate si intravedono bene diversi luoghi della città inconfondibili, soprattutto del centro storico: piazza Cittadella innanzitutto, che è quella che ospita la casa-museo di Giacomo Puccini. Si aggiungono: la pasticceria Pinelli in via Beccheria, il baluardo San Colombano, Le Mura, Caffè Santa Zita, Piazza San Frediano, Piazza San Michele, Piazza San Martino, Piazza Napoleone, Chiasso Barletti, Pizzeria Pellegrini, Bar Turandot.

Alessio Vassallo interpreta Domenico Dodaro

Le riprese hanno coinvolto anche le zone di Viareggio, Carrara e Montemurlo (Prato). Solo pochi mesi prima Lucca era stata scelta anche per un altro set cinematografico: quello di Tower Stories, il film con Dustin Hoffman e Helen Gunt di Peter Greenway girato tra marzo e maggio. E nello stesso periodo è stata girata lì anche la serie tv Le libere donne, per la regia di Michele Soavi e con Lino Guanciale protagonista.

Alessio Vassallo e Francesca Inaudi sono Domenico Dodaro e Raffaella Pacini

Il sindacoMario Pardini si è detto entusiasta di questo interesse: "L’altro ispettore non solo porta in primo piano un tema civile di grande attualità, ma valorizza il nostro patrimonio architettonico, culturale e umano davanti a milioni di spettatori. È la dimostrazione concreta di come Lucca sappia coniugare identità e modernità, diventando un punto di riferimento per il cinema e la televisione italiani".