L’altro ispettore, la serie di Rai 1: cast, trama e puntate

Martedì 2 dicembre va in onda su Rai1 la prima puntata della fiction L’altro ispettore. Protagonista della serie tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò è Alessio Vassallo, che interpreta un ispettore del lavoro. Nel cast anche Cesare Bocci e Francesca Inaudi.

Questa sera, martedì 2 dicembre, arriva su Rai1 la fiction L'altro ispettore, con protagonista Alessio Vassallo nel ruolo di Domenico Dodaro. La serie, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, anche consulente del progetto, si divide in tre puntate, con l'appuntamento conclusivo previsto per il 9 dicembre. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini e Cesare Bocci che interpreta Alessandro, amico di famiglia e mental coach in sedia a rotelle. Alcuni dei casi trattati sono ispirati, tra l'altro, a fatti di cronaca realmente accaduti.

Le anticipazioni de L’altro ispettore del 2 dicembre 2025

Nella prima puntata andranno in onda due episodi della fiction, dal titolo Ritorno a casa e Fantasmi dal passato. Domenico Dodaro, detto Mimmo, deve affrontare la morte di una ragazza giovanissima in un cotonificio. Karina è morta a 19 anni, trascinata nel rullo di un orditoio. Inizialmente si pensa che la ragazza non sia stata attenta perché stanca per gli allenamenti di danza dopo il lavoro, ma sarà Mimmo a scoprire che la verità si nasconde in altro. Nel secondo episodio, davanti al pronto soccorso viene trovato il corpo di Habib Moradi, la PM Raffaella Pacini ritiene si tratti di un pestaggio, ma Domenico pensa si tratti di una caduta da un ponteggio alto, ma da qui emergerà un problema più complesso.

La trama della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci

Domenico Dodaro è un ispettore del lavoro, una vera e propria leggenda, reduce da un periodo di lavoro fra la Calabria e la Basilicata dove ha distrutto una fitta rete di caporali. Gli amici lo chiamano Mimmo, papà della piccola Mimì, che cresce da solo dopo essere rimasto vedovo di sua moglie Laura. Mimmo ritorna a Lucca, città dove è nato e cresciuto, in cui vivono anche sua madre Carla e sua sorella Lucrezia. Con loro c'è anche Alessandro, amico di famiglia rimasto in sedia a rotelle dopo un incidente sul lavoro nello stesso cantiere in cui il padre di Mimmo ha perso la vita per un incidente. Al suo arrivo a Lucca, tutti si accorgono che la piccola Mimì fa da spalla a suo padre, cercando di gestire la sua distrazione. In Alessandro trova un alleato e con lui decide di far fidanzare il suo papà e trova in Raffaella, la PM che collabora con Mimmo in ogni caso, la donna perfetta per lui che, però, sembra essere piuttosto restio a capirlo. Intanto ricompare un amore mai corrisposto del liceo, Eleonora Lagonegro, che potrebbe lusingare l'ispettore, dedito però al suo lavoro e infatti riesce a risolvere i casi più difficili, venendo a capo della verità.

Il cast de L'altro ispettore su Rai1

Protagonista della serie è Alessio Vassallo, nei panni dell'ispettore Domenico Dodaro, al suo fianco c'è Cesare Bocci, nel ruolo di Alessandro, un amico di famiglia che a causa di un incidente è finito in sedia a rotelle. Francesca Inaudi è la PM Raffaella Pacini, poi c'è la piccola Angelica Tuccini, che interpreta Mimì, la figlia di Dodaro. Il cast si arricchisce con Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, nei panni di Carla la mamma dell'ispettore è Rosanna Gentili, ad interpretare la sorella Lucrezia è Matilde Bernardi, infine c'è Massimiliano Galligani che interpreta il carabiniere Mariotti e Barbara Enrichi nel ruolo dell'archivista Vincenzina.

Quante puntate sono e dove vederle in replica

La fiction si compone di tre puntate, durante le quali andranno in onda due episodi ciascuno, per un totale di sei episodi. Oltre che in onda su Rai1, sarà possibile vedere la serie anche su RaiPlay in streaming e on demand. Gli appuntamenti sono:

prima puntata martedì 2 dicembre

seconda puntata mercoledì 3 dicembre

terza puntata martedì 9 dicembre

Dove è stata girata la serie L’altro ispettore

La serie L'altro ispettore è ambientata nella cittadina toscana di Lucca, con la sua cinta muraria, le torri presenti in vari luoghi della città e i suoi vicoli medievali avvolti nella campagna toscana e nelle aree circostanti.