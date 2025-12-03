Chi è Francesca Inaudi, l’attrice di L’altro ispettore: la carriera e la vita privata

Francesca Inaudi è l’attrice toscana che interpreta la PM Raffaella Pacini nella fiction L’altro ispettore. Ha iniziato in teatro, approdando poi al cinema e alla tv che le hanno dato notorietà. Oggi è mamma di un bambino di 5 anni, ma il suo privato è qualcosa che tiene lontano dai riflettori.

Francesca Inaudi è un'attrice italiana, nota per i ruoli interpretati in svariate fiction tv e ora, infatti, è tra le protagoniste de L'altro ispettore, la fiction di Rai1 in cui interpreta la PM Raffaella Pacini, accanto ad Alessio Vassallo. L'attrice 48enne toscana, nel 2018 è diventata mamma, ma non ha mai reso nota l'identità del padre di suo figlio.

Francesca Inaudi è Raffaella Pacini ne L’altro ispettore, la carriera da attrice

Nata a Siena nel 1977, Francesca Inaudi inizia la sua carriera da attrice diplomandosi al Teatro Piccolo di Milano e avviando la sua carriera sul palcoscenico, per poi passare al cinema nel 2004 con il film Dopo mezzanotte e a seguire L'uomo perfetto, ma è grazie alla televisione che la sua carriera cresce, interpretando il ruolo dell'ispettore Irene Valli nella serie Distretto di Polizia, nella quale resterà per ben tre stagioni. Tra le fiction che, però, le hanno dato maggior successo c'è senza dubbio Tutti Pazzi per amore, uno dei prodotti Rai più riusciti. Continua la sua carriera anche al cinema, dove interpreta svariati ruoli. Ultimamente l'abbiamo vista nella serie Rai Kostas, accanto a Stefano Fresi, ma anche nella serie con protagonista Maccio Capatonda.

La vita privata di Francesca Inaudi

L'attrice è stata legata per dodici anni all'attore Andrea Gattinoni, con il quale si è anche sposata, ma la loro storia si è conclusa nel 2010. Dopodiché l'attrice è stata legata all'attore Damiano Brué, ma dopo questo rapporto ha trascorso un periodo da sola. Nel 2020 Francesca è diventata mamma di un bambino, ma l'identità del padre non è mai stata resa nota e questo perché ha preferito non rendere nota una parte del suo privato. Spulciando i suoi social, però, si scorgono alcune foto risalenti al 2022, con un ingegnere del suono, attivo nel mondo dello spettacolo, di cui però non si conosce il nome.

Il racconto della gravidanza e le molestie subite

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, l'attrice ha raccontato di aver vissuto dei traumi prima e dopo il parto, esperienza che l'ha spinta a diventare una Doula, ovvero una donna che "si mette al servizio" di altre donne per fornire loro quelle informazioni che cercava in momenti difficoltà, sia durante la gravidanza, sia nel post-parto. L'attrice ha raccontato: "Dicevano che ero vecchia per un primo figlio che volevo tantissimo, ma la gravidanza è andata benissimo dal punto di vista fisico. I primi tre mesi però ho avuto una forte depressione, poi ho capito che era la botta emotiva". Poi, proseguendo nel suo racconto:

Al quarto mese ho subito una molestia durante un massaggio e anche questo mi ha provocato ansie e paure, pure se sono figlia di un ginecologo. Il parto è stato un trauma. Alla 37esima settimana mio figlio era podalico, ero in America, mi hanno terrorizzato, hanno fatto manovre, agopuntura, esercizi a testa in giù.

Inaudi ha poi raccontato di aver avuto difficoltà anche dopo il parto, di aver sognato in più occasioni di annegare, ragion per cui ha deciso di voler diventare una Doula, per aiutare chi come lei ha vissuto questi momenti.