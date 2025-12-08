Cristina Marino spoilera: “Luca Argentero in ospedale, malconcio e ferito in Doc 4, nostro figlio si è spaventato”

Cristina Marino ha spoilerato una intensa scena che vedremo in Doc 4 – Nelle tue mani. Il personaggio interpretato da Luca Argentero, Andrea Fanti, si ritroverà in un letto d’ospedale, insanguinato e malconcio. Il figlio dell’attore, presente sul set, si è spaventato.

A giudicare dalle parole di Cristina Marino, la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani si preannuncia decisamente intensa. La modella e attrice ha racconto di avere portato i suoi due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, sul set dell'amatissima serie che vede tra i protagonisti suo marito Luca Argentero. Mentre parlava di questa esperienza, ha dato uno spoiler che lascia intuire importanti colpi di scena.

Cosa ha detto Cristina Marino su Doc – Nelle tue mani 4. Cristina Marino è tornata sul set dopo avere preso una lunga pausa per dedicarsi alla famiglia. La trentaquattrenne è tra i protagonisti di Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo. Interpreta Francesca, la fidanzata di Pio. Così, è stata invitata a parlare di questo progetto ai microfoni di Andy&Mike su Radio Deejay. Nel corso dell'intervista ha raccontato che i figli, Nina Speranza e Noè Roberto, hanno familiarità con il lavoro dei genitori. La settimana scorsa, ad esempio, sono stati sul set di Doc. Purtroppo, l'esperienza è stata complessa per Noè Roberto che ha solo 2 anni e si è ritrovato davanti a una scena particolare. E qui è arrivato lo spoiler.

Lo spoiler di Cristina Marino sulla trama di Doc 4. L'attrice ha accompagnato i figli sul set della serie di Rai1 e ha raccontato che Luca Argentero era malconcio in un letto d'ospedale. Dunque gli spettatori dovranno aspettarsi questa scena per il personaggio di Andrea Fanti:

Ho fatto un errore la settimana scorsa. Luca sta girando Doc, senza spoilerare niente, era allettato. Poveretto, era un po' così, malconcio in un letto d'ospedale e mio figlio si è preso malissimo.

Il bambino, comprensibilmente, si è spaventato e ha gridato: "Voglio il mio papà". Cristina Marino è intervenuta: "Ho detto: ‘Fermi tutti'. Gli ho dovuto mettere il sangue finto sulla mano per fargli capire che era tutto finto". Dunque dobbiamo aspettarci anche un Andrea Fanti ferito. Tornando ai figli di Argentero e Marino, Nina Speranza – che ha 5 anni – è ormai perfettamente cosciente del lavoro del padre: "Lei si gasa, chiede a tutti: ‘Ma tu conosci il mio papà? Perché lo conoscono proprio tutti‘, poi spera che qualcuno conosca anche lei".