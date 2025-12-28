Marco Bocci: “Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato”

Marco Bocci, ospite di Domenica In oggi, domenica 28 dicembre 2025, è tornato a parlare della malattia affrontata nel 2018, l'encefalite erpetica, "una sorta di herpes al cervello che fa danni celebrali", ha spiegato a Mara Venier e al pubblico di Rai 1. Aveva già raccontato tempo fa di aver dimenticato parte dei suoi ricordi. "C'è una parte di memoria che è tornata, altra che ho perso. È stato complicato fare i conti con tutto, in quel momento. Non ricordavo nulla all'inizio. Poi ho imparato a conviverci, e non ho più una memoria così ferrea e salda", le parole. Il problema di salute che lo ha colpito gli ha permesso di apprezzare il presente, e di smettere di fare troppi piani per il futuro: "Sono ottimista e positivo di natura, sono stato fortunato comunque per quello che ho avuto. Prima organizzavo il futuro, oggi dentro di me sono cambiato. Mi vivo ogni cosa senza fare progetti, e questo serve a godersi i momenti".

Questa sera l'attore è tra i protagonisti della mini serie Se fossi te, nella quale recita accanto alla compagna di lunga data, nonché sua moglie, Laura Chiatti. "Io e Laura siamo insieme da 11 anni e per le testate siamo in crisi per la 70esima volta. Penso "Continuate a dirlo, porta bene" ha commentato Marco Bocci che, quando iniziò il suo nuovo impegno sul set con la moglie, era "imbarazzato". A Domenica In ha raccontato di aver trascorso "giornate intere" insieme alla Chiatti "a consultarci, a capire come caratterizzare i personaggi": "Era imbarazzante per me, è stata una novità. Quando entri in un personaggio, racconti qualcun altro attraverso te stesso. Sei abituato a farlo con estranei, farlo con la mia compagna mi faceva strano", ha spiegato. Interpretano Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi, operaio vedovo e ricca imprenditrice che, a causa di un miracolo natalizio, si scambiano il corpo e si trovano costretti a "conoscersi".