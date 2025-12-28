Programmi tv
Marco Bocci: “Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato”

Marco Bocci racconta della malattia che lo ha colpito nel 2018 che gli ha fatto perdere parte di memoria: “È stato complicato fare i conti con tutto, poi ho imparato a conviverci”, le parole prima di parlare del ruolo che interpreta nella serie Se fossi te.
A cura di Gaia Martino
Marco Bocci, ospite di Domenica In oggi, domenica 28 dicembre 2025, è tornato a parlare della malattia affrontata nel 2018, l'encefalite erpetica, "una sorta di herpes al cervello che fa danni celebrali", ha spiegato a Mara Venier e al pubblico di Rai 1. Aveva già raccontato tempo fa di aver dimenticato parte dei suoi ricordi. "C'è una parte di memoria che è tornata, altra che ho perso. È stato complicato fare i conti con tutto, in quel momento. Non ricordavo nulla all'inizio. Poi ho imparato a conviverci, e non ho più una memoria così ferrea e salda", le parole. Il problema di salute che lo ha colpito gli ha permesso di apprezzare il presente, e di smettere di fare troppi piani per il futuro: "Sono ottimista e positivo di natura, sono stato fortunato comunque per quello che ho avuto. Prima organizzavo il futuro, oggi dentro di me sono cambiato. Mi vivo ogni cosa senza fare progetti, e questo serve a godersi i momenti".

Questa sera l'attore è tra i protagonisti della mini serie Se fossi te, nella quale recita accanto alla compagna di lunga data, nonché sua moglie, Laura Chiatti. "Io e Laura siamo insieme da 11 anni e per le testate siamo in crisi per la 70esima volta. Penso "Continuate a dirlo, porta bene" ha commentato Marco Bocci che, quando iniziò il suo nuovo impegno sul set con la moglie, era "imbarazzato". A Domenica In ha raccontato di aver trascorso "giornate intere" insieme alla Chiatti "a consultarci, a capire come caratterizzare i personaggi": "Era imbarazzante per me, è stata una novità. Quando entri in un personaggio, racconti qualcun altro attraverso te stesso. Sei abituato a farlo con estranei, farlo con la mia compagna mi faceva strano", ha spiegato. Interpretano Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi, operaio vedovo e ricca imprenditrice che, a causa di un miracolo natalizio, si scambiano il corpo e si trovano costretti a "conoscersi".

Programmi TV
