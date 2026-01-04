Raoul Bova a Domenica In: “Oggi si dà troppo spazio al gossip. Tutti sbagliano, io ho ammesso i miei errori”

Raoul Bova ospite di Mara Venier a Domenica In ha presentato la nuova stagione di Don Matteo in partenza da giovedì 8 gennaio 2026. Poi ha parlato dell’ultimo caso di gossip che lo ha visto protagonista.

Raoul Bova ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 4 gennaio 2026, ha parlato del suo ritorno in tv con Don Matteo 15. Durante l'intervista è stato impossibile non aprire la parentesi sulla sua vita privata, negli ultimi mesi finita al centro della cronaca rosa sia per il caso Martina Ceretti, sia per la relazione con Beatrice Arnera. "Dalla Befana mi aspetto carbone dolce, simbolicamente ci sta. Qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatta, ma spero che nella calza ci siano tanti dolci di pace", ha dichiarato l'attore prima di affrontare, seppur brevemente, il caso che lo ha visto coinvolto la scorsa estate. Ricattato per le chat con Martina Ceretti, ha confidato a Mara Venier e al pubblico di Rai 1 di aver imparato dai genitori, "che sono stati dei grandi", a non dover "mai accettare i compromessi":

Devi prenderti la tua responsabilità. Bisogna avere la forza di ammettere i propri errori. Tutti possiamo sbagliare, e questo non vuol dire che qualcun altro può usare contro di te i tuoi errori.

Oggi continua a essere tra le pagine di cronaca rosa per la storia con Beatrice Arnera e a tal proposito, seppur senza fare nomi, ha commentato: "Ultimamente penso che il gossip abbia preso troppo spazio. Siamo in un momento in cui c'è voglia di affossare l'altro, questa è una cosa che fa paura". L'attore ha così detto la sua sul tema: "Anziché crescere e costruire la propria vita, si cerca di distruggere l'altro. I social hanno questa responsabilità, è uno specchio di una società che non ha più grossi valori, punti di riferimento. A prescindere dal mio caso, mi dispiace". Segnato da alcuni traumi, tra cui quella legata al suo passato con il nuoto, "I momenti brutti sono stati passaggi per un nuovo percorso", ha dichiarato.

Da giovedì 8 gennaio 2026 il celebre attore torna in televisione con Don Matteo 15, il cui ruolo, Don Massimo, era finito a rischio dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. Con Mara Venier, a tal proposito, Bova ha scherzato: "E siamo ancora qua".