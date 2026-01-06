Raoul Bova assente ad Affari Tuoi, Stefano De Martino a Nino Frassica: “Dicevi che lo avresti portato”

Nel corso dello speciale della Befana di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Nino Frassica hanno parlato del giallo di Raoul Bova, inizialmente previsto come ospite, ma assente in puntata.

Il mistero dell'assenza di Raoul Bova per la puntata dell'epifania di Affari Tuoi. L'attore era stato annunciato nei giorni scorsi come ospite dell'appuntamento speciale del programma, in onda eccezionalmente in prima serata per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Eppure nelle scorse ore, quando è stata annunciata la lista ufficiale degli ospiti della puntata, il nome di Raoul Bova non compariva più tra quelli presenti.

Le parole di Nino Frassica su Raoul Bova

A presentare la nuova stagione di Don Matteo, in partenza nei prossimi giorni su Rai1, c'era invece Nino Frassica, che ha per forza di cose scherzato sulla questione, approfittando del cast fisso della trasmissione condotto da Stefano De Martino. A metà puntata De Martino ha chiamato Nino Frassica al centro della scena, rimproverandolo: "Mi avevi detto che saresti venuto con Raoul Bova". Frassica ha risposto provocatoriamente: "Non ci credi? Raoul Bova è qui". A comparire, però, non è l'attore protagonista della serie tra le più longeve d'Italia, ma Lupo nelle vesti di Don Massimo, il personaggio interpretato da Bova.

Il giallo sull'assenza di Raoul Bova ad Affari Tuoi

Un semplice pretesto per parlare della nuova stagione di Don Matteo, senza tuttavia svelare le ragioni del forfait improvviso di Raoul Bova, che proprio ieri avevamo fatto notare qui su Fanpage.it. Era stato proprio Stefano De Martino ad annunciare la presenza di Raoul Bova nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio, prima che l'ospitata dell'attore saltasse senza motivazioni troppo chiare, al punto tale da suggerire un'interpretazione laterale secondo cui l'assenza di Bova dipenda dalla volontà di evitare speculazioni sulle voci di gossip delle ultime settimane, secondo cui De Martino sarebbe vicino a Rocio Munoz Moralez, ex compagna di Raoul Bova. Un'interpretazione di per sé smentita dallo stesso De Martino che, con il sorriso, non si è posto problemi a nominare scherzosamente Bova in puntata con Frassica.